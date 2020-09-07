

Открыть границы, отменить карантин – план ЕНД по управлению Covid-19

07.09.2020 21:14





На фоне роста случаев инфицирования коронавирусом в Грузии, бывшая правящая партия «Единое национальное движение» огласила собственный план по управлению Covid-19 и сокращению социально-экономических проблем, вызванных пандемией.



План, состоящий из девяти пунктов, сегодня представил врач Леван Антадзе – экс-глава Минздрава Аджарии, действующий управляющий клиникой «Медальфа», которая первой в регионе начала прием ковид-пациентов.



«Грузинская мечта» должна прекратить использовать пандемию для получения политических очков, поскольку такой подход приводит к недоверию не только к «Грузинской мечте», но и в отношении эпидемиологов», — заявил Антадзе.



Он уверен, что инициативы партии в равной степени отвечают как интересам системы здравоохранения, так и интересам социально-экономического развития.



«Национальное движение» предлагает правительству:



- Отменить обязательный карантин.



«Такая дорогостоящая, коррумпированная и содержащая риски непотизма мера не используется практически ни в одной стране», — отметил Антадзе.



- Увеличить количество ПЦР-тестов на коронавирус, проводимых в стране ежедневно.



С учетом нынешней сложной эпидемической ситуации в Аджарии, подготовить план действий для больничного сектора региона. В ЕНД считают, что его неотъемлемой частью должен стать механизм распределения ковид-пациентов по тяжести течения болезни.



- Обеспечить в Аджарии коечный фонд для ковид-инфицированных несовершеннолетних.



Назначить государственные доплаты к зарплатам медперсонала, работающего с ковид-инфицированными пациентами. Антадзе пояснил, что речь идет о прибавках для сотрудников как ковид-центов, так и температурных центров.



- Усилить администрирование и надзор за нарушениями правил использования средств индивидуальной защиты.



- Открыть границы и полностью восстановить авиасообщение.



«Я понимаю, что это связано с определенными рисками, но в мире уже есть много успешных примеров того, как можно открыть границы, не получив обострение эпидемической ситуации», — сказал Антадзе.



Въезд в Грузию должен быть свободным для всех людей, находившихся в безопасных странах в течение 14 дней до прибытия, независимо от их гражданства.



ЕНД предлагает применять для определения безопасных стран следующую формулу: общее количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней не должен превышать 16 на 100 тысяч населения.



«В том случае, если человек приезжает из неблагополучной страны и кумулятивная цифра больше 16, то он перейдет в самоизоляцию, а на 12-й день ему проведут ПЦР-тест. В случае отрицательного ответа, ему предоставляется возможность свободного передвижения», — заявил Антадзе.



С первых чисел сентября в Грузии фиксируется серьезный рост случаев инфицирования коронавирусом. Если в июне-июле суточный прирост, как правило, не превышал 15, то в течение последней недели в ковид-центры ежедневно поступают от 20 до 35 человек.



Самая сложная ситуация с точки зрения распространения коронавируса наблюдается в Аджарии, на черноморском побережье Грузии. Эпидемиологи объясняют это активизацией внутреннего туризма на фоне закрытых границ. Власти Грузии заявляют, что не планируют принимать каких-либо чрезвычайных мер и вводить в Аджарии карантинные ограничения. Тем не менее, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Батуми и Кобулети решили начать учебный год в дистанционном режиме.



Одновременно сегодня стало известно, что меняются правила въезда в Грузию из-за рубежа. С 15 сентября абсолютно все иностранные граждане обязаны предоставлять на границе результаты ПЦР-теста на коронавирус. Одновременно срок обязательного карантина сократится с 12 до восьми дней.



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