

Талаквадзе: Вспоминаем террористические атаки 11 сентября 2001 года в США и отдаем дань памяти невинным жертвам этого трагического дня

11.09.2020 11:38





Председатель парламента Грузии откликается на 19-ю годовщину теракта 11 сентября 2001 года в США в социальной сети «Твиттер».



Как пишет Арчил Талаквадзе, Грузия — решительный партнер США в борьбе с международным терроризмом.



«Сегодня мы вспоминаем террористические атаки 11 сентября 2001 года в США и отдаем дань памяти невинным жертвам этого трагического дня, а также героизму полицейских и пожарных. Грузия — решительный партнер США в борьбе с международным терроризмом», — пишет Талаквадзе.



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