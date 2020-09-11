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Талаквадзе: Вспоминаем террористические атаки 11 сентября 2001 года в США и отдаем дань памяти невинным жертвам этого трагического дня
11.09.2020 11:38
Председатель парламента Грузии откликается на 19-ю годовщину теракта 11 сентября 2001 года в США в социальной сети «Твиттер».
Как пишет Арчил Талаквадзе, Грузия — решительный партнер США в борьбе с международным терроризмом.
«Сегодня мы вспоминаем террористические атаки 11 сентября 2001 года в США и отдаем дань памяти невинным жертвам этого трагического дня, а также героизму полицейских и пожарных. Грузия — решительный партнер США в борьбе с международным терроризмом», — пишет Талаквадзе.
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