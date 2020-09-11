

НПО призывают Генпрокуратуру опубликовать данные по уголовным делам в отношении судей

11.09.2020 11:55

СОВА



Неправительственный сектор Грузии требует обнародования информации об уголовных делах, возбужденных в отношении действующих судей. Как поясняют авторы запроса, его цель – выявить возможные факты уголовного преследования со стороны правящей партии «Грузинская мечта», дабы понять оказывала ли партия власти прямое или косвенное воздействие на судей.



«В августе этого года четыре неправительственные организации — «Права Грузия», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Центр обучения и мониторинга прав человека» и «Институт развития свободы информации» — обратились в прокуратуру с просьбой обнародовать информацию за 2012-2020», — говорится в сообщении.



По заявлению НПО, прокуратура пытается намеренно скрыть информацию, ссылаясь на технические причины. Неправительственный сектор еще раз призывают Генеральную прокуратуру Грузии предоставить информацию в интересах общественности.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







