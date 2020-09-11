

В Кутаиси все желающие смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус

11.09.2020 11:56

Новости-Грузия



С сегодняшнего дня все желающие в Кутаиси смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Имеретии.



В сквере у здания городской мэрии установили палатку, где будет происходить сбор биоматериалов.





Решение о начале массового тестирования принято на фоне беспрецедентного роста случаев инфицирования коронавирусом в Кутаиси. 10 сентября заболевание подтвердилось сразу у 21 сотрудника государственной школы №32. Предположительно, все они заразились от 60-летней учительницы, побывавшей на свадьбе в Тбилиси.



«Мы реагируем быстро и незамедлительно принимаем соответствующие меры… По согласованию с координационным советом, в центре Кутаиси установлена палатка, где любой желающий сможет пройти тестирование бесплатно», — сказал губернатор Имеретии Звиад Шаламберидзе.



Он призвал пройти тестирование всех, кто выезжал из Кутаиси в последние дни и имеет историю поездок в места, считающиеся зонами риска.



Губернатор добавил, что местные власти считают нынешнюю ситуацию «не особо тревожной». По словам Шаламберидзе, они были готовы к подобному сценарию.



Напомним, палатки, где можно бесплатно пройти тестирование на коронавирус, также установлены на нескольких локациях в Кобулети и Батуми.



В начале сентября Батуми стал главным очагом эпидемии в Грузии. Серьезный прирост случаев инфицирования коронавирусом в последние дни также фиксировался в Тбилиси, Кутаиси и Цагери (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия).



Вот уже несколько дней суточный прирост новых случаев коронавируса в Грузии превышает 40. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано 1 830 случаев заболевания. 1 334 человека выздоровели, 19 умерли.



Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 власти страны установили ряд ограничений.



С 10 сентября введены ограничения на собрания 200 и более человек для проведения культурных и спортивных мероприятий. В ритуальных мероприятиях могут принять участие не больше 10 человек – запрещены массовые свадьбы, юбилеи и поминки как в закрытых, так и в открытых помещениях. Ужесточен контроль за использованием средств индивидуальной защиты в закрытых помещениях.



Кроме того, с 10 сентября закрыты три общины Цагерского муниципалитета. Запрещен въезд и выезд из Орбели, Ладжана и Лайлаши.



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