|
|
|
В Кутаиси все желающие смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус
11.09.2020 11:56
Новости-Грузия
С сегодняшнего дня все желающие в Кутаиси смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Имеретии.
В сквере у здания городской мэрии установили палатку, где будет происходить сбор биоматериалов.
Решение о начале массового тестирования принято на фоне беспрецедентного роста случаев инфицирования коронавирусом в Кутаиси. 10 сентября заболевание подтвердилось сразу у 21 сотрудника государственной школы №32. Предположительно, все они заразились от 60-летней учительницы, побывавшей на свадьбе в Тбилиси.
«Мы реагируем быстро и незамедлительно принимаем соответствующие меры… По согласованию с координационным советом, в центре Кутаиси установлена палатка, где любой желающий сможет пройти тестирование бесплатно», — сказал губернатор Имеретии Звиад Шаламберидзе.
Он призвал пройти тестирование всех, кто выезжал из Кутаиси в последние дни и имеет историю поездок в места, считающиеся зонами риска.
Губернатор добавил, что местные власти считают нынешнюю ситуацию «не особо тревожной». По словам Шаламберидзе, они были готовы к подобному сценарию.
Напомним, палатки, где можно бесплатно пройти тестирование на коронавирус, также установлены на нескольких локациях в Кобулети и Батуми.
В начале сентября Батуми стал главным очагом эпидемии в Грузии. Серьезный прирост случаев инфицирования коронавирусом в последние дни также фиксировался в Тбилиси, Кутаиси и Цагери (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия).
Вот уже несколько дней суточный прирост новых случаев коронавируса в Грузии превышает 40. С начала эпидемии в стране было зарегистрировано 1 830 случаев заболевания. 1 334 человека выздоровели, 19 умерли.
Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 власти страны установили ряд ограничений.
С 10 сентября введены ограничения на собрания 200 и более человек для проведения культурных и спортивных мероприятий. В ритуальных мероприятиях могут принять участие не больше 10 человек – запрещены массовые свадьбы, юбилеи и поминки как в закрытых, так и в открытых помещениях. Ужесточен контроль за использованием средств индивидуальной защиты в закрытых помещениях.
Кроме того, с 10 сентября закрыты три общины Цагерского муниципалитета. Запрещен въезд и выезд из Орбели, Ладжана и Лайлаши.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна