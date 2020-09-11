

Тако Чарквиани предполагает, что источником его заражения является депутат Леван Гогичаишвили

11.09.2020 13:59





Член «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани предполагает, что источником его заражения является депутат Леван Гогичаишвили.



Как заявила Первому каналу Грузии Чарквиани, во время посещения одного из телеканалов, на передаче ей прикрепили микрофон, который ранее был у Левана Гогичаишвили. Чарквиани предполагает, что она была инфицирована именно таким образом.



Кроме того, по словам Чарквиани, у ее супруга тоже диагностирован COVID-19.



«Последние три дня я кашляю, у меня температура 37,2 — 37,3. Я сама обращался к специалистам, когда у меня проявились симптомы. Я позвонила по номеру 112 и сказала, что я контакт Гогичаишвили.



Сегодня утром был ответ теста, у меня и супруга оказался положительный результат на COVID. Теперь ждем, что нам скажут, куда нас отвезут. Одна проблема в том, что у меня дома 86-летняя мать, и мы с одной женщиной ухаживаем за ней. Мы пока не знаем их ответов, единственное, беспокоимся об этом», — заявила Чарквиани.



По ее словам, после проявления симптомов она не выходила на улицу и соблюдала правила изоляции.



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