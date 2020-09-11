

Наблюдать за выборами в Грузии будут 378 представителей ОБСЕ

11.09.2020 16:05





Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека [ОБСЕ/БДИПЧ] планирует наблюдать за парламентскими выборами в Грузии в 2020 году посредством 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей, но не исключает реорганизацию миссии из-за пандемии коронавируса.



Такой количественный состав миссии БДИПЧ существенно не отличается от практики предыдущих лет.



«В нашей методике наблюдения за выборами изменений нет. Однако из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса и ограничениями на поездки, позже возможно нам может потребоваться модификация миссии мониторинга», — сообщили Netgazeti в офисе БДИПЧ.



Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека — одна из самых авторитетных международных организаций по наблюдению за выборами. Как правило, к БДИПЧ присоединяются делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.



Международная миссия по наблюдению за выборами даст предварительную оценку избирательному процессу на пресс-конференции во второй день голосования.



Для регистрации международные наблюдательные организации должны обратиться в Центральную избирательную комиссию Грузии до 24 октября.



По данным сайта ЦИК, в настоящее время зарегистрированы только две международные наблюдательные организации: Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии и Международное общество прав человека [ISHR]



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