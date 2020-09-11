

Премьер-министр: Решение о переносе начала учебного года в больших городах касается и частных школ

11.09.2020 17:14





По словам премьер-министра, решение об начале учебе в дистанционном режиме в больших городах касается и частных школ.



На вопрос журналиста, касается ли решение о начале учебного процесса в дистанционном режиме с 15 сентября в частных школах Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори и Поти, Георгий Гахария ответил, что это касается всех.



«Это касается всех, включая частные школы. Также это относится к разным кружкам, в которые ходят дети и которые не находятся под открытым небом. Эпидемиологи и специалисты составят соответствующий протокол относительно кружков под открытым небом», — заявил Гахария.



По решению правительства, учебный процесс в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Гори и Поти начнется дистанционно с 15 сентября, а в аудиториях и аудиториях — с 1 октября.



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