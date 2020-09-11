

Исследование: большинство тюрем Грузии управляется «криминальными авторитетами»

11.09.2020 17:24

Газета Батумелеби/NetGazeti.ge



«Евросоюз для Грузии», «Фонд открытого общества», «Инициатива домашней реабилитации для уязвимых групп» [RIVG], и организациея Международная тюремная реформа [PRI], опубликовали результаты исследования влияния криминальной субкультуры на управление пенитенциарными учреждениями.



В рамках данного исследования был проведен анализ ситуации в различных тюрьмах Грузии. В результате выяснилось, что в большинстве тюрем Грузии ситуацией в основном управляют так называемые криминальные авторитеты.



В авторы исследования опросили 51 респондента, в том числе 17 бывших заключенных, 18 бывших сотрудников пенитенциарной системы и 16 бывших и действующих членов Национального превентивного механизма при Народном защитнике Грузии или экспертов в этой области.



Следует отметить, что в исследование не включены женские тюрьмы и учреждения, в которых отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.



Согласно исследованию, большинство тюрем в Грузии имеют внутренний т.н. «Кодекс заключенных», в случае нарушения которого осужденный исключается из определенной группы, нередко он подвергается психологическому, физическому, экономическому и в редких случаях сексуальному насилию.



По словам Кети Хуцишвили пресс-секретаря Фондов открытого общества, одной из организаций, поддерживающих исследование, усиление криминальных авторитетов в тюрьмах началось в 2012-2013 годах, когда роль тюремной администрации в управлении тюрем ослабевает:



«В 2012 году было установлено, что тюремная администрация применяла систематическое насилие в отношении заключенных. В настоящее время кажется, что систематических пыток со стороны администрации больше нет, но произошел еще один драматический факт — в тюрьмах восстановлена ​​криминальная субкультура. В большинстве тюрем существует очень четкое иерархическое разделение на группы влияния, о котором мы помним с советских времен, когда преступным элементам разрешалось распределять заключенных на группы, а администрация тюрьмы с ними сотрудничала», — пояснил Хуцишвили.



По словам Хуцишвили, представители тюремной администрации в большинстве случаев позволяют тем, кто находится на вершине иерархии, ограничивать доступ заключенных к тому, что является одним из основных прав человека: здравоохранению, образованию и др.



Что касается последствий влияния криминальной субкультуры, в исследовании выделяются несколько основных областей:



Преступное самоуправление ведет к неравной защите основных прав заключенных



Новоприбывших заключенных вынуждают вступать с лидерами преступных группировок и с их приближенными, в отношения, ставящие новоприбывшего в зависимость от авторитетов.



Криминальная субкультура ухудшает тюремную среду и атмосферу



Согласно исследованию, этому способствуют различные факторы, в том числе размер тюрьмы и количество заключенных, непропорциональное соотношение количества тюремного персонала к числу заключенных, использование осведомителей, недостаточные ресурсы в тюрьмах, баракообразная архитектура, отсутствие системы правовых стимулов, коррупция среди персонала и недоверие между заключенными и персоналом.



Анализ исследований и интервью, проведенных непосредственно в Грузии, показал, что в тюрьмах неформальные группы возглавляют так называемые «смотрители», те же «положенцы» — на воровском жаргоне в криминальной иерархии человек, назначаемый «вором в законе» и имеющий право принимать решения в его отсутствие и от его имени. В их обязанности входит создание и контроль так называемого «воровского положения» в тюрьмах. Согласно исследованию, именно «смотрители» связаны с представителями администрации колонии и в некоторых случаях именно они передают осужденным послания от администрации.



В исследовании отмечается, что высокое положение в криминальной иерархии позволяет не только конролировать заключенных, но и пользоваться различными имущественными привилегиями, включая большой телевизор, который не продается в магазине учреждения, а иметь «Xbox», носить джинсы и т. д., Все это согласованно с администрацией тюрьмы:



По словам респондентов, эта группа находится в тесном контакте с администрацией и может встретиться с тюремным начальством в любое время. Респонденты рассказывали о случаях, когда по просьбе конкретных заключенных, без официального заявления, их посещал заместитель директора и другие должностные лица.



В исследовании также говорится, что в некоторых случаях «высокая иерархия», позволяет осужденным дольше оставаться в больничной тюрьме, а в некоторых случаях без надобности покинуть тюрьму и переехать в городскую клинику. В исследовании говорится, что за все это несет ответственность тюремная администрация.



Кроме того, в исследовании также говорится об экономическом насилии, в частности о сборе так называемого тюремного «общака». Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов указывают, что в «общак» здают не только деньги, но и сигареты, чай, телефонные карты и другие вещи имеющие материальную ценность.



В «общаке» также находятся банковские карты заключенных, которые используются для покупки продуктов в учреждении, а также для зачисления денег на счета компании «Аджарабет» [онлайн букмекер — прим. ред.]. Авторы исследования пишут, что со слов заключенных, администрация тюрем старается не проводить проверку камер, в которых хранится так называемый «общак».



«Насколько я помню, был «общак», он находится в камере «смотрителя». 15 числа, каждого месяца мне приходилось отдавать туда часть своих денег. Сумма на которую я тратился была тогда 15 лари. Например, я должен покупать сигареты, покупать карточки для телефонных звонков, туалетную бумагу, зубные щетки и тому подобное», — рассказал один из бывших заключенных авторам исследования.



Рекомендации



Опрос проводился при поддержке «Евросоюз для Грузии», «Фонд открытого общества», «Инициатива домашней реабилитации для уязвимых групп» [RIVG], и организацией Международная тюремная реформа [PRI].



Непосредственные авторы исследования: международный исследователь Гэвин Слэйд, представители RIVG Тато Келбакиани и Наталья Цагарели и социолог Яго Качкачишвили разработали следующие рекомендации:



Разработать государственную стратегию борьбы с криминальной субкультурой, которая должна быть включена в рамки единой политики по предупреждению преступности. При разработке стратегии важно обеспечить участие представителей различных агентств, а также профессионалов с соответствующим образованием и опытом;



Единая политика должна быть основана на межведомственном сотрудничестве, где агентства будут определять свои роли и функции.



Междисциплинарное сотрудничество должно включать систему образования и социальной защиты, а также правоохранительные органы и пенитенциарную систему.



Правительству рекомендуется разработать четко определенный, основанный на фактах план изменения инфраструктуры пенитенциарной системы;



План развития инфраструктуры должен быть частью единой уголовной политики, в которой существенное внимание будет уделяться совершенствованию и развитию системы приговоров, не связанных с лишением свободы, и условно-досрочным освобождением;



Классифицировать заключенных в соответствии с их рисками, принимая во внимание их принадлежность к субкультуре, чтобы исключить влияние одной группы заключенных на другую группу заключенных с более низким риском.



Обеспечить равный доступ к тюремному персоналу и с различными группами заключенных;



Установить механизм коммуникации между администрацией учреждения и заключенными, который устраняет иерархическую зависимость в криминальной субкультуре, неформальное влияние заключенных и позволяет всем заключенным осуществлять легитимный компонент самоуправления исключительно методами предписанными законом. Что в основном касается образовательно-реабилитационных инициатив.



Правительство должно обеспечить всех заключенных, в равной степени, всеми необходимыми бытовыми и гигиеническими средствами, предоставление которых обязывает закон;



Устранить неформальное влияние т.к. «авторитетов», создающих для их приближенных, более благоприятные условия для решения определенных проблем в учреждениях и ставит их в привилегированное положение по сравнению с другими заключенными.



Посредством межведомственного сотрудничества правоохранительных органов разработать так называемую стратегию борьбы с т.н. «общаками» — одним из механизмов криминальной субкультуры и предпринять шаги в этом направлении;



Администрация учреждений должна обеспечивать безопасность заключенных, чтобы мотивация к участию в жизни общества не заключалась в том, чтобы избежать давления влиятельных заключенных и необходимости поддержки со стороны «смотрителей».



Детально определить функциональные права и обязанности персонала учреждения (особенно в кризисных ситуациях), обучить персонал и дать им возможность использовать имеющиеся полномочия на практике;



Обеспечить разумный баланс между персоналом и сотрудниками учреждения;



Улучшить правовую и социальную защиту персонала учреждения;



Управление учреждением должно осуществляться в соответствии с принципами делегирования полномочий и совместной работы, что, в свою очередь, обеспечивает разгрузку персонала и в случае ухода отдельных сотрудников, позволит сохранить стабильное управление тюрьмой.



Принять меры для увеличения заработной платы сотрудников и других стимулов;



Следует принять меры, для того что бы персоналу не приходилось работать сверхурочно на регулярной основе, и работникам должно быть предоставлено дополнительное вознаграждение за периодическую сверхурочную работу в соответствии с законом. Также была предоставлена ​​возможность персоналу в полной мере использовать свой досуг и отпуск;



Принять меры к психосоциальной реабилитации персонала (укомплектование персоналом штатного психолога, трейнинги от эмоционального выгорания и и т. д.) В связи со стрессовой рабочей средой и нагрузкой.



Создать систему мотивации заключенных, которая позволит заключенным действовать против правил субкультуры, не подвергая опасности свою личную безопасность. За совершение подобных шагов, для заключенных важно иметь перспективу получения реальной выгоды.



Следует предпринять шаги по децентрализации системы, которые должны сопровождаться четким определением функций персонала, их поддержкой в ​​выполнении своих обязанностей и эффективной системой мониторинга/надзора;



Чтобы коренным образом изменить пенитенциарную систему и для решения существующих проблем, правительство должно четко сформулировать готовность снизить влияние преступных групп, отказаться от сотрудничества с ними и разработать краткосрочный и долгосрочный план борьбы с преступной субкультурой на основе межведомственного сотрудничества.



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