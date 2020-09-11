

Гахария: Мы все сделали правильно и для того, чтобы окончательно не перекрыть экономику

11.09.2020 20:35





Трудно пройти 6 месяцев в условиях подобных глобальных вызовов так, как прошли мы — наши граждане, клиническая группа, эпидемиологи и совет, это была круглосуточная работа, и она продолжается, — так ответил премьер-министр Грузии Георгий Гахария за вопрос — не вызвано ли увеличение случаев инфицирования вирусом послаблениями правительства.



По словам главы правительства, тот факт, что сегодня клиническая группа и руководители клиник собрались мгновенно, как только возникла необходимость, показывает, что никто не расслабился.



«Напротив, мы все сделали правильно и для того, чтобы окончательно не перекрыть экономику. У нас есть связь с народом, мы узнаем и чувствуем их чувства. Даже сегодня мы понимаем, что в условиях таких ограничений ответственность гражданина является более серьезным инструментом, чем штраф. Речь не идет о расслаблении кого-то, ни правительства, ни гражданина. Речь идет о том, что мы дали возможность и нашим гражданам, и экономике, чтобы окончательно не уничтожить ни экономику, ни психологическое состояние наших граждан», — заявил Георгий Гахария.





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