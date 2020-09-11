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Гахария: Изменение даты выборов или какие-либо изменения в избирательном процессе не стоят на повестке дня
11.09.2020 20:36
Несмотря на ухудшение в Грузии эпидемиологической ситуации, перенос парламентских выборов в Грузии не планируется. Об сегодня на брифинге заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Эпидситуация заметно ухудшилась в Грузии с начала недели. Практический каждый день в стране антирекорд по числу инфицированных коронавирусом. На этом фоне некоторые лидеры оппозиции стали говорить о необходимости переноса даты голосования.
Власти уверяют, что введенные в стране ограничения и рост числа инфицированных не скажутся на предвыборной среде и выборы пройдут в намеченный срок.
«Изменение даты выборов или какие-либо изменения в предвыборном процессе, не стоят на повестке… Также, как и никакие ограничения, которые будут напрямую влиять на экономику», — заявил Гахария.
Согласно действующей конституции Грузии, парламентские выборы в стране должны проводиться в последнюю субботу октября, то есть 31 октября 2020 года.
Как поясняют конституционалисты, для того, чтобы изменить дату выборов, существуют два пути. В первом случае потребуется принятие конституционных поправок. Второй вариант – это объявление чрезвычайного положения. Тогда голосование должно проводиться не ранее 45-го и не позднее 60-го дня со дня окончания режима ЧП.
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