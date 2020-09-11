

Гоциридзе: Список Иванишвили заклеймен одним знаком – будь пешкой, и ни о чем другом не мечтай

11.09.2020 20:37





Это список Иванишвили, который заклеймен одним знаком – будь пешкой, и ни о чем другом не мечтай, - заявил журналистам председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе.



По словам Гоциридзе, список состоит из трех частей: т.н. список Гаврилова, менее знакомые чиновники и спортсмены, посредством которых правящая команда пытается приукрасить свой список.



«Список составлен по тому же принципу, что и в 2016 году: безуспешные правительство и депутаты, и для приукрашивания неизвестные люди, которые через 4 года выходят отсюда замаранными. Вы же помните чистильщиков печей, в особенности в Европе, они красиво одетые спускаются в печи и потом выходят все в саже.



В конечном итоге, все будут вариться в одном котле и выйдет следующее – покорность, превращение в пешку и беспрекословное исполнение поручений Иванишвили. Результатом этой покорности и попирающих достоинство действий явился распад парламентского большинства. Все у кого была честь, сбежали. Это именно та часть новых лиц, которых и тогда привели для приукрашивания, и они поняли, что не стоило позориться», - заявил Роман Гоциридзе.



Для справки, вчера «Грузинская мечта» назвала первую двадцатку избирательного списка, в которую входят спортсмены Виктор Саникидзе и Давид Качарава.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







