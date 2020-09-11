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Киртадзе: правящая «Мечта» комплектует избирательные комиссии своими сторонниками
11.09.2020 20:38
«Правящая партия комплектует районные избирательные комиссии своими сторонниками. По закону, члены комиссии должны быть нейтральными», — заявляет Гиорги Киртадзе, глава батумской организации оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
В качестве доказательств политик продемонстрировал скриншоты профилей Facebook тех лиц, которые внесли заявки на членство в комиссии.
По словам Киртадзе, кандидат в члены комиссии Важа Курцхалидзе опубликовал на своем профиле фото с презентации кандидатов правящей «Мечты». На предоставленных политиком фото у кандидата Тамары Джанелидзе на фото обложки стоит флаг «Мечты», а Звиад Турманидзе поделился официальной страницей премьер-министра.
Киртадзе заметил, что выбирать членов районных комиссии будут сегодня и рассказал, что «подобных случаев еще много» и пообещал периодически рассказывать о них.
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