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Церцвадзе: Население не должно считать, что опасность миновала
11.09.2020 20:39
Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе обратился к гражданам на брифинге, проведенном в администрации правительства, чтобы граждане чувствовали себя защищенными, так как для этого работают государство и сектор здравоохранения.
Однако, по словам Церцвадзе, население не должно считать, что опасность миновала.
«Хочу обратиться к своему населению словами Авраама Линкольна: все опасности разрешимы, но вера в то, что все опасности уже миновали, сама по себе является большой опасностью. Поэтому моим главным посылом будет: чувствуйте себя защищенными, государство, Минздрав заботятся о вас, но не считайте, что опасность из-за этого миновала, иначе это будет большая опасность сама по себе», — заявил Тенгиз Церцвадзе.
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