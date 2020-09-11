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Мать экс-президента Саакашвили планирует принять участие в выборах
11.09.2020 21:20
Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили предположительно станет мажоритарным кандидатом от «Единого Нацдвижения» в Зугдидском избирательном округе. Об этом в эфире ТВ «Пирвели» заявил член ЕНД Коба Накопиа:
«Мы предоставим информацию по кандидатурам мажоритарных депутатов, и в частности по кандидатуре госпожи Гиули. Предположительно она, станет зугдидским мажоритарием», — сказал Накопия.
Ранее лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава раскритиковал решение ЕНД выдвинуть Гиули Аласания в качестве мажоритарного кандидата, заявив, что «политика — это не семейный бизнес» и что Аласания будет символическим кандидатом.
Критику Угулавы в «Нацдвижени» назвали «истерией». Коба Накопиа считает, что критики этого решения, опасаются неблагоприятного исхода выборов:
«Это комментарии людей в состоянии истерики. Я не могу оценить это иначе, думаю они уверены, что их участие в выборах закончится очень тяжелым результатом. Госпожа Гиули обязательно победит в Зугдиди. Это обычная выходящая за рамки истерия. Я не собираюсь это комментировать», — сказал Накопия в ответ на критику Угулава.
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