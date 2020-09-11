|
|
|
В Армении из-за коронавируса установили карантин до января 2021 года
11.09.2020 21:22
Правительство Армении объявило карантин по всей территории страны. Режим вводится с 17:00 местного времени сегодняшнего дня и продлится до 11 января 2021 года, передает 11 сентября ТАСС решение правительства страны.
По условиям карантина, все жители Армении должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. Массовые мероприятия разрешаются при численности не более 60 человек, а собрания и митинги — при расстоянии 1,5 метра между участниками.
Въезд иностранцев в Армению по сухопутным границам запрещается, исключение — для дипломатов, близких родственников покойных и лиц, работающих в международных грузоперевозках.
Карантин в Армении заменяет собой режим чрезвычайного положения. ЧП в Армении было объявлено 16 марта, вице-премьер страны Тигран Авинян был назначен комендантом чрезвычайного положения.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявлял, что мировое сообщество должно начать готовиться к следующей пандемии уже сейчас.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна