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Церцвадзе призывает население сохранять спокойствие и не терять бдительность
11.09.2020 21:31
Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призывает население сохранять спокойствие и не относиться к коронавирусу легкомысленно.
Он прокомментировал резкий скачок суточного инфицирования в стране. В Грузии за минувшие сутки было выявлено 87 случаев.
Как заявил Церцвадзе, тенденция роста коронавируса наблюдается во всем мире, в том числе и в Грузии. Однако, по сравнению с Европой и Америкой, в Грузии по-прежнему самый низкий показатель распространения вируса на один миллион человек.
"В условиях коронавируса очень сложно давать какие-то гарантии, но мы заявляем с полной ответственностью, что постараемся сохранить очень высокий показатель выздоровления и низкий показатель смертности. Население может быть спокойно на этот счет, но это не означает, что нужно игнорировать введенные правила и не соблюдать меры безопасности. Нельзя расслабляться, именно эта крайняя смелость привела нас к определенному росту инфицированных", - заявил Церцвадзе.
Вместе с тем эпидемиолог отметил, что смертности от коронавируса в Грузии меньше, чем это было во время пандемии "свиного гриппа" в 2009-2010 годах.
"Всего пять умерших на каждый миллион населения. Это меньше, чем у нас было во время "свиного гриппа" в 2009-2010 годах. Почему это важно? Потому, чтобы у нашего населения появилось ощущение защищенности, что о них заботится государство, система здравоохранения и что это система работает исправно", - отметил Церцвадзе.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87. Это самый высокий суточный показатель в Грузии с начала пандемии.
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