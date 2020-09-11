

В штаб-квартире НАТО почтили память жертв трагедии 9/11

11.09.2020 22:36





В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе почтили память погибших в результате террористической атаки против США 11 сентября 2001 года.



Мероприятие состоялось недалеко от входа в главный офис НАТО, вблизи памятной стелы в виде искривленных взрывом металлических конструкций разрушенного нью-йоркского Всемирного торгового центра.



«19 лет тому назад, 11 сентября 2001 года, ряд ужасных событий изменил все для всех нас - для людей, для государств и для союзников. Мы вспоминаем об этом каждый день, когда заходим в штаб-квартиру Альянса, так как в мире все еще есть враги, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы атаковать наш образ жизни и наши ценности», - отметила во время церемонии посол США при НАТО Кей Бейли Гатчисон.



В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что все союзники солидарны с народом США и помнят около 3 000 мужчин и женщин, которые погибли во время террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон.



«Уже через несколько часов после атаки мы впервые в истории НАТО активировали Статью 5 нашего основополагающего Договора по коллективной обороне. Нападение было совершено на американской земле, но оно нанесло удар по всем нам. Мы тогда встали рядом с нашими американскими союзниками и вместе дали ответ терроризму», - сказал руководитель Альянса.



Он напомнил, что НАТО начало операцию в Афганистане, чтобы эта страна никогда больше не превращалась на безопасное хранилище для террористов, - именно на это направлены усилия союзников и стран-партнеров, а также сил безопасности и народа Афганистана. Сейчас, по его словам, страна приблизилась к очень важному этапу мирных переговоров, которые призваны положить конец насилию в стране.



"Эти переговоры не являются гарантией для прочного мира, но они являются исторической возможностью, которой мы должны воспользоваться... Эти переговоры должны сохранить достижения двух прошедших десятилетий - для защиты женщин и детей, для верховенства права и свободы, для общей безопасности», - подчеркнул Столтенберг.



Во время церемонии в Брюссельской штаб-квартире НАТО были приспущены государственные флаги союзников. В 14.46 - время, когда первый управляемый террористами самолет врезался в северную башню ВТЦ в Нью-Йорке, - была объявлена ​​минута молчания.



Подобные церемонии в пятницу одновременно прошли в оперативном командовании НАТО в бельгийском Монси и в командовании НАТО по трансформации в Норфолке, США.



Как сообщалось, 11 сентября 2001 года в США террористы-смертники захватили пассажирские самолеты и направили их в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще одно нападение было совершено на здание Пентагона. В результате атаки погибли 2 996 человек, более 6 000 человек получили ранения.





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