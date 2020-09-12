

Порядковые номера ряда избирательных субъектов будут определены жеребьевкой

12.09.2020 11:50





Порядковые номера ряда избирательных субъектов, участвующих в выборах в парламент Грузии, будут определены жеребьевкой. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.



По их же информации, процедура жеребьевки пройдет на заседании Центральной избирательной комиссии, на котором будут в целом определены порядковые номера всех субъектов, зарегистрированных в ЦИК. Жеребьевка же коснется тех партий, которые согласно законодательству не имеют право использовать присвоенный им на предыдущих выборах порядковый номер.



«Для участия в парламентских выборах 2020 года в ЦИК зарегистрировались 66 политических партий. В соответствии с законодательством, в ЦИК, по данным на 4 сентября включительно, по поводу присвоения порядкового номера уже обратились 10 правомочных избирательных субъектов. Вместе с тем, после назначения дня промежуточных выборов в муниципальные собрания (сакребуло) и внеочередных выборов мэров в нескольких муниципалитетах, избирательные субъекты, участвующие в упомянутых выборах, имеют право обратиться в ЦИК для получения порядкового номера.



Независимых кандидатов в депутаты парламента в окружные избирательные комиссии представили 22 инициативные группы избирателей. Следует отметить, что кандидатам, представленным инициативными группами избирателей, порядковый номер путем жеребьевки присваивает соответствующая окружная избирательная комиссия, после того, как ЦИК определит порядковые номера зарегистрированных политических партий/блоков.



Избирательный кодекс и в случае с избирательными блоками определяет порядок использования порядковых номеров, использованных на предыдущих общих выборах. Крайний срок регистрации избирательного блока в ЦИК – 18 сентября. Соответственно, лишь с учетом этих законодательных сроков, у ЦИК будет возможность провести жеребьевку и присвоить избирательному субъекту порядковый номер», - отмечается в заявлении ЦИК.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







