

Коронавирус не подтвердился у лидера партии «Новая Грузия»

12.09.2020 15:47





У лидера политической платформы «Стратегия Агмашенебели», руководителя партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе коронавирус не подтвердился. Об этом сегодня на брифинге заявил один из членов «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



По его информации, в Центр контроля заболеваний был также отправлен список людей, имевших контакт с Тако Чарквиани.



«Георгий Вашадзе прошел как PCR -тестирование, так и тестирование на антитела. Ответ отрицательный. Коронавирус не подтвержден. Также составлен список из 87 человек, направленный в Центр контроля заболеваний, эти 87 человек – те, кто пересекался с Тако Чарквиани. Все будут протестированы, и соответствующие ответы будут известны завтра», - сказал Серго Чихладзе.



Для справки, у председателя партии «Закон и справедливость», члена «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани подтвердился коронавирус.



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