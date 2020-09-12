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Коронавирус не подтвердился у лидера партии «Новая Грузия»
12.09.2020 15:47
У лидера политической платформы «Стратегия Агмашенебели», руководителя партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе коронавирус не подтвердился. Об этом сегодня на брифинге заявил один из членов «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.
По его информации, в Центр контроля заболеваний был также отправлен список людей, имевших контакт с Тако Чарквиани.
«Георгий Вашадзе прошел как PCR -тестирование, так и тестирование на антитела. Ответ отрицательный. Коронавирус не подтвержден. Также составлен список из 87 человек, направленный в Центр контроля заболеваний, эти 87 человек – те, кто пересекался с Тако Чарквиани. Все будут протестированы, и соответствующие ответы будут известны завтра», - сказал Серго Чихладзе.
Для справки, у председателя партии «Закон и справедливость», члена «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани подтвердился коронавирус.
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