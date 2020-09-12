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Посольство Грузии в Швейцарии распространяет обращение к согражданам
12.09.2020 16:03
Посольство Грузии в Швейцарской Конфедерации распространяет обращение к гражданам Грузии.
Согласно заявлению, учитывая активное распространение коронавируса в Швейцарии, федеральное правительство Швейцарии приняло новое решение.
«С 14 сентября некоторые регионы, граничащие со Швейцарией, будут добавлены в список стран высокого риска. Например, Венский регион, Парижский регион и так далее. В случае въезда в Швейцарию из этих регионов, в том числе по воздуху или суше из Парижа и Вены, с 14 сентября становится обязательным 10-дневный карантин-самоизоляция. Правила распространяются на граждан/резидентов любой страны, в том числе граждан Грузии.
В течение двух дней после прибытия в Швейцарию гражданин обязан связаться с миграционной службой в зависимости от кантона и города проживания и подать заявление о маршруте въезда в страну.
В случае уклонения от карантина налагается штраф в размере 10 000 франков.
Справки теста на COVID не требуются на границе, поскольку карантин является обязательным независимо от положительных или отрицательных результатов теста.
«Пожалуйста, следите за списком стран/регионов высокого и низкого риска, установленным правительством Швейцарии, который динамично меняется», — говорится в заявлении.
Посольство Грузии в Швейцарской Конфедерации публикует список некоторых соседних с Швейцарией регионов, которые с 14 сентября считаются зонами повышенного риска.
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