

Правила пересечения границы Грузии в связи с пандемией коронавируса

14.09.2020 18:13





На данном этапе государственная граница Грузии открыта для пяти из 27 стран-членов ЕС (Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы) при условии, что граждане этой страны при въезде в Грузию должны предоставить ответ на ПЦР-тест, проведенный в течение последних 72 часов, или за свой счет пройти ПЦР-тестирование в лаборатории, расположенной в аэропорту (действует с 15 сентября 2020 г.).



По информации министерства иностранных дел Грузии, граждане пяти вышеуказанных стран/лица с постоянным видом на жительство смогут прибыть в Грузию с визитами всех видов только по воздуху, в случае вылета из указанных пяти стран.



Перед пересечением границы Грузии они должны заполнить специально разработанную электронную анкету, доступную на созданном правительством Грузии веб-сайте registration.gov.ge, в которой будет указана история путешествий последних 14 дней до въезда в Грузию, место посещения в Грузии, контактная информацию и т.д.



Вышеупомянутые лица подвергаются термическому скринингу на пограничных пунктах, а при температуре выше 37 градусов им проведут ПЦР-исследование.



Граждане стран ЕС, которые внесли Грузию в т.н. зеленую зону (за исключением пяти стран, перечисленных выше) или ввели в отношении нее различные ограничения, могут въехать в Грузию с условием прохождения восьмидневного обязательного карантина, расходы на который будут оплачивать сами (вступает в силу с 15 сентября 2020 года). Это означает, что человек, помещенный в карантин, пройдет тест на 8-й день, а в случае отрицательного ответа покинет карантин на 9-й день и будет обязан повторить ПЦР-тест на 12-й день (действует с 15 сентября 2020 г.).



В случае, если гражданин/лицо с постоянным видом на жительство вышеуказанных пяти стран прибывает по воздуху из страны ЕС, с которой Грузия открывает границу с определенной оговоркой, или из стран, с которыми у Грузии не открыта граница, а также если за последние 14 дней имеется история путешествий в другие страны кроме вышеуказанных пяти стран, он подлежит 8-дневномк обязательному карантину за свой счет.



В отношении других стран-членов ЕС, которые не открыли границу с Грузией, действующий сегодня режим сохраняется и с нашей стороны.



Деловые визиты



Примечательно, что деловые визиты со всех стран мира будут осуществляться беспрепятственно по заранее заполненной соответствующей форме и по согласованию с соответствующим отраслевым ведомством, по ссылке registration.gov.ge. Гости, прибывающие в Грузию с деловым визитом, обязаны сдавать ПЦР-тест за свой счет по прибытии в Грузию, на таможенном пропускном пункте/порганично-пропускном пункте или в ближайшей зоне таможенного контроля, в затем проводить ПЦР-исследование за свой счет каждые 72 часа в течение следующих 8 дней (в случае, если после первого ПЦР-исследования у лица обнаружен иммуноглобулин G, он освобождается от дальнейших исследований) или пройти обязательный 8-дневный карантин, также за свой счет. Это не относится к гражданам пяти стран-членов ЕС/обладателям вида на жительство, с которыми Грузия безоговорочно открывает свои границы.



Власти Грузии продолжают активно сотрудничать со странами-членами ЕС и странами-партнерами, и в соответствии с рекомендацией раз в две недели будут совместно пересматриваться как условия для въезжающих в Грузию, так и условий допуска граждан Грузии в эти страны.



Другие вопросы, связанные с пересечением границы



Электронную анкету заполняют только те граждане Грузии, которые имеют постоянный вид на жительство в вышеупомянутых пяти странах или имеют двойное гражданство.



Электронную анкету не заполняют граждане страны ЕС/лица с видом на жительство, с которыми граница открыта с определенной оговоркой, так как они обязаны пройти 8-дневный карантин (вступает в силу с 15 сентября 2020 года).



Перед отъездом в Грузию нет необходимости проводить предварительное ПЦР-исследование. Заключение о лабораторных исследованиях, проведенных за границей, не будет принято вместо ПЦР-исследования и/или обязательного 8-дневного карантина (действует с 15 сентября 2020 года), проводимого в Грузии по необходимому принципу.



Граждане/лица, имеющие вид на жительство из стран-членов ЕС: Италии, Кипра, Греции, Испании, Швеции, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Хорватии, Словении Исландии должны будут пройти 8-дневный карантин (действует с 15 сентября 2020 г.) при въезде в Грузию за собственный счет.



В отношении европейских стран, не являющихся членами Евросоюз, государственная граница Грузии не открывается, за исключением деловых визитов.



Граждане Германии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии, въезжающие из стран-членов ЕС, с которыми государственная граница открыта с соответствующей оговоркой, подлежат 8-дневному обязательному карантину за свой счет (действует с 15 сентября 2020 года).



Граждане Германии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии, въезжающие из стран-членов ЕС, с которыми Грузия не открыла границы, подлежат 8-дневному обязательному карантину за свой счет (вступает в силу с 15 сентября 2020 года).



Граждане Германии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии, прибывшие из стран, не входящих в ЕС, и с других континентов, подлежат 8-дневному обязательному карантину за свой счет (вступает в силу с 15 сентября 2020 года).



Граждане Грузии, прибывающие из ЕС и других стран, подлежат обязательному 8-дневному карантину (действует с 15 сентября 2020 г.). Исключение составляют граждане Грузии, которые имеют документ, подтверждающий право на постоянное проживание во Франции, Германии, Эстонии, Латвии или Литве, или в то же время имеют статус гражданина этих стран.



Как и граждане этих стран, граждане Грузии с разрешением на постоянное проживание в пяти вышеуказанных странах должны заполнить специально разработанную специальную анкету перед пересечением границы Грузии, в которой должны быть указаны история поездок за последние 14 дней до въезда в Грузию, место проживания во время визита в Грузию, контактная информация и т.н.



С их согласия они пройдут ПЦР-тест в аэропорту.



Вышеупомянутые лица подвергаются термическому скринингу на пограничных пунктах пропуска, а при температуре выше 37 градусов им проводят ПЦР-исследование.



Если гражданин Грузии с разрешением на постоянное проживание в пяти вышеуказанных странах прибывает по воздуху из страны ЕС, с которой Грузия открывает границу с определенной оговоркой (Италия, Кипр, Греция, Испания, Швеция, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Хорватия, Словения, Исландия) или из стран, с которыми Грузия не открыла границы, а также если в течение последних 14 дней он имел историю поездок в другие страны, кроме пяти упомянутых стран, то гражданин Грузии подлежит 8-дневному обязательному карантину за государственный счет (вступает в силу с 15 сентября 2020 года).



Гражданин Грузии, имеющий вид на жительство в странах-членах ЕС (за исключением 5 стран, перечисленных выше), подлежит обязательному 8-дневному карантину (действует с 15 сентября 2020 года).



Граждане стран-членов ЕС, для которых открыта граница Грузии, имеют право въезжать в страну через сухопутную границу согласно указу. При въезде они подлежат карантину за свой счет.



Тестирование



ПЦР-тестирование в аэропортах. В аэропорту ПЦР-тестированию подлежит гражданин/лицо с постоянным видом на жительство пяти стран Евросоюза, если он заранее выразил (в заявлении) свою волю на прохождение теста.



Ответ на ПЦР-исследование будет известен в течение максимум 24 часов. Перед получением ответа на исследование рекомендуется, чтобы человек находился в самоизоляции.



Человек получит информацию об исследовании по электронной почте в течение максимум 24 часов. В случае положительного ответа состоится телефонная связь с NCDC. Инфицированное лицо будет доставлено в соответствующее медицинское учреждение.



Процедура отбора проб для ПЦР-исследования занимает от 5 до 10 минут.



Пассажиры проходят ПЦР-тест в аэропорту с их согласия.



Гости, прибывающие в Грузию с деловым визитом, обязаны сдавать ПЦР-тест за свой счет по прибытии в Грузию, на таможенном пропускном пункте/порганично-пропускном пункте или в ближайшей зоне таможенного контроля, в затем проводить ПЦР-исследование за свой счет каждые 72 часа в течение следующих 8 дней (в случае, если после первого ПЦР-исследования у лица обнаружен иммуноглобулин G, он освобождается от дальнейших исследований) или пройти обязательный 8-дневный карантин, также за свой счет. Это не относится к гражданам пяти стран-членов ЕС/обладателям вида на жительство, с которыми Грузия безоговорочно открывает свои границы.



Карантин



Карантин является обязательным для граждан Грузии и граждан стран ЕС, с которыми государственная граница открыта с определенной оговоркой.



Карантину также подлежат граждане/лица с постоянным видом на жительство вышеупомянутых пяти стран ЕС, которые въезжают в Грузию из стран, с которыми у нас не открыты границы, или у которых есть история путешествия в другие страны в течение последних 14 дней.



В случае граждан Грузии расходы на карантин покрывает государство, а в случае граждан ЕС — они сами.



На самоизоляцию можно перейти: с учетом состояния здоровья человека, что подтверждается справкой; По требованию дипломатов и международных миссий (контролируют соблюдение правил сами).



Процедуры: Для перехода на самоизоляцию человек заполняет соответствующую форму, в которой указывает адрес; Соответствие указанного при заполнении адреса с рекомендациями здравоохранения определяет Юридическое лицо публичного права Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.



Карантинная гостиница не может быть выбрана визитером.



Транспорт из аэропорта в гостиницу обеспечивает государство. Выезд из отеля происходит по истечении 8-дневного срока (действует с 15 сентября 2020 г.), в случае отрицательного ответа, подтвержденного ПЦР-тестом.



Человек обязан находиться в карантинной зоне в течение восьми дней после пересечения границы (вступает в силу с 15 сентября 2020 года). Перед тем, как покинуть карантинную гостиницу, человек проходит ПЦР-исследование.



Перед отъездом из гостиницы необходимо пройти ПЦР-исследование. В случае граждан ЕС стоимость теста оплачивается самим гражданином, а в случае граждан Грузии — государством.



Карантин является обязательным для граждан Грузии, поскольку государство старается максимально заботиться о своих гражданах и свести к минимуму распространение коронавируса.



Следует учесть, что согласно имеющемуся опыту, большинство случаев, зафиксированных в Грузии, были завозными.



Разница между размещением/неразмещением в карантине граждан Грузии и туристов обусловлена потенциально более высокой частотой социальных контактов с населением.



Граждане указанных пяти стран-членов ЕС могут заполнить анкету в аэропорту Грузии.



Выезд гражданина Грузии из страны



Гражданин Грузии может путешествовать в страны, которые открыли границу в соответствии с правилами, установленными страной пребывания. Гражданин Грузии может совершить категориальный визит в страну пребывания и подлежит тестированию и/или 14-дневной самоизоляции или карантину в соответствии с регуляциями страны пребывания.



После поездки в любую страну, включая Германию, Францию, Эстонию, Литву и Латвию, по возвращении в Грузию гражданин Грузии должен будет пройти 8-дневный карантин (действует с 15 сентября 2020 года) в обязательном порядке.



Примечательно, что регуляции, установленные странами, постоянно пересматриваются, поэтому гражданин должен установить регуляции страны пребывания перед покупкой авиабилета и вылетом.



Если до отъезда гражданина Грузии установлено несоответствие категории его посещения регуляциям, установленным страной назначения для граждан Грузии, такому лицу может быть отказано в выезде из страны.



Власти Грузии продолжают активно сотрудничать со странами-членами ЕС и странами-партнерами, и в соответствии с рекомендацией раз в две недели будут совместно пересматриваться как условия для въезжающих в Грузию, так и условий допуска граждан Грузии в эти страны.



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