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Европарламентарий призывает власти Грузии обеспечить проведение справедливых выборов и освободить Георгия Руруа


15.09.2020   10:23


Несмотря на помехи и трудности, Грузия сохраняет евроатлантическое направление, в особенности в плане безопасности и обороны, - заявила европарламентарий Анна Фотыга в ходе проведенных дебатов, на которых рассмотрели отчет об имплементации Грузией расширенного соглашения об ассоциации с ЕС.

Она призвала власти Грузии к проведению справедливых и прозрачных парламентских выборов.

«Призываю власти Грузии обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов. Также призываю к освобождению Георгия Руруа, чтобы тем самым было выполнено соглашение от 8 марта, которое было согласовано со всеми оппозиционными лидерами», - заявила Фотыга.

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