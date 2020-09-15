

Европарламентарий призывает власти Грузии обеспечить проведение справедливых выборов и освободить Георгия Руруа

15.09.2020 10:23





Несмотря на помехи и трудности, Грузия сохраняет евроатлантическое направление, в особенности в плане безопасности и обороны, - заявила европарламентарий Анна Фотыга в ходе проведенных дебатов, на которых рассмотрели отчет об имплементации Грузией расширенного соглашения об ассоциации с ЕС.



Она призвала власти Грузии к проведению справедливых и прозрачных парламентских выборов.



«Призываю власти Грузии обеспечить проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов. Также призываю к освобождению Георгия Руруа, чтобы тем самым было выполнено соглашение от 8 марта, которое было согласовано со всеми оппозиционными лидерами», - заявила Фотыга.



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