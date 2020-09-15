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Дмитрий Хундадзе: Прошу граждан воздерживаться от рукопожатий и поцелуев при встрече
15.09.2020 14:00
Хочу попросить граждан, чтобы они воздерживались от рукопожатий и поцелуев при встрече, - заявил председатель комитета по здравоохранению парламента Грузии Дмитрий Мдинарадзе на пленарном заседании парламента Грузии.
По его словам, при подобных формах приветствия велик риск заражения коронавирусом.
«Нам нужно быть всем осторожными, и мы все вместе должны беречь безопасность страны. У нас три основные цели, и это: сохранить здоровье граждан, быстро вернуть экономику к стартовому положению, а также близок политический процесс – выборы, и я думаю, что мы все обязаны суметь провести выборы в безопасной с эпидемиологической точки зрения обстановке», - отметил Хундадзе.
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