

Четыре партии Грузии объединились в единый избирательный блок

15.09.2020 16:10





Четыре грузинские оппозиционные партии объединились в единый избирательный блок «Единая оппозиция — сила в единстве».



В него вошли: «Единое национальное движение» [ЕНД], «Республиканская партия Грузии», движение «Государство для народа», «Мы сами» и «Прогресс и свобода». Объединение примет участие в парламентских выборах 2020 года по единому пропорциональному списку.



Как заявил сегодня, 15 сентября, один из лидеров «Единого национального движения» Григол Вашадзе, объединенная оппозиция не распалась, а расширилась, добавив силы и ресурсы, в том числе интеллектуальные.



«Я обещаю вам, что это объединение, одержит решающую победу на парламентских выборах 2020 года, чтобы Грузия могла вернуть себе свободу на пути развития», — заявил политик.



По словам одного из лидеров «Республиканской партии Грузии» Хатуны Самнидзе, они объединились в один блок с «Националами», потому что ЕНД — это политическая сила, которая «больше всего беспокоит Бидзину Иванишвили». По ее словам, создание союза это первый шаг к коалиционному правительству.



«Политика — это ни ненависть, ни презрение, не комплексы, и любовь тоже не политика. Политика — это принципы, ценности и общие интересы страны, чтобы двигаться вперед. «Республиканцы» решили и в соответствии с нашими интересами объединиться в избирательный блок с ЕНД — «Власть в единстве», — сказала Самнидзе.



Снова вместе

Трех субъектный избирательный блок — «Национальное движение — Демократический фронт» (ЕНД, Союз национальных сил-консерваторов и Республиканская партия), был сформирован весной 2002 года.



На выборах в органы местного самоуправления [2002 году] избирательный блок получил 24% голосов в Тбилиси. Тогда Михеил Саакашвили стал председателем мэрии Тбилиси, а «Республиканец» Давид Бердзенишвили — председателем объединенной фракции.



На парламентских выборах 2003 года блок вышел на первое место по результатам экзитполов и параллельного подсчета голосов. «Республиканцы» были одними из организаторов анти -ыборных митингов, завершившихся 23 ноября отставкой Шеварднадзе [«Революция роз»].



Республиканская партия также была одним из организаторов митингов против Аслана Абашидзе [экс-глава правительства АР Аджария], которые закончились 6 мая 2004 года бегством Абашидзе в Москву.



В 2004 году республиканцы перешли в оппозицию к ЕНД. Причиной разногласий стали поправки к Конституции Грузии, внесенные в феврале 2004 года, и утвержденные в июне 2004 года. Речь шла «о статусе Аджарской Автономной Республики».



В июне того же года «Республиканская партия Грузии» отделились от правящей партии и дистанцировались от лидеров «Нацдвижения» М.Саакашвили. 20 июня 2004 года основными соперниками на выборах в Верховный Совет Аджарии были бывшие партнеры — «Единое национальное движение» и «Республиканская партия». Республиканцы получили 13,5% официальных голосов и три места (из 30).



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