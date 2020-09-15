

В Грузии владельцы частных гостиниц устроили акцию протеста

15.09.2020 16:34





Акцию протеста устроили 15 сентября в грузинском городе Кобулети владельцы местных гостиниц. Об этом сообщает Аджарское телевидение.



По данным журналистов, протестующие сначала провели шествие по центру города, а потом собрались у офиса отделения правящей партии «Грузинская мечта» и перекрыли в этом районе дорогу.



Участники акции потребовали отсрочки по кредитам и субсидию для погашения накопившихся процентов. Владельцы гостиниц не могут их оплачивать, так как курортный сезон в этом году был провальным из-за пандемии. Сообщается, что накануне с ними встречался министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе. Он пообещал помочь с реструктуризацией долгов, но протестующих слова чиновника не устроили.



«Процесс реструктуризации заключается в частичном субсидировании процентов и отсрочки суммы. Он сказал, что нам можно помочь в рамках программы «Производи в Грузии», но финансирование будет выборочным. Мы требуем, чтобы финансирование коснулось всех категорий», — рассказал журналистам один из участников акции.



Сообщается, что на встречу с протестующими прибыл мэр Кобулети Мириан Катамадзе. Участники акции заявляют, что не разойдутся, пока к ним не прибудет председатель правительства Аджарии.



Напомним, в Грузии туризм и сектора, сопутствующие ему, из-за пандемии находятся в упадке. Открытие границ для иностранных туристов не привело к заметным результатам. В августе страну посетило на 96% гостей меньше, чем годом ранее.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





