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ЕНД запускает кампанию — «Поручи это Мише»
15.09.2020 19:32
«Единое национальное движение» запускает в Грузии кампанию — «Поручи Мише». Об этом заявил один из лидеров партии Заал Удумашвили.
В рамках кампании, население страны будет адресовать решение конкретных проблем кандидату в премьер-министры от ЕНД Михаилу Саакашвили.
По словам Удумашвили, ЕНД важно знать, каких шагов от власти ожидает население после смены правительства. И что конкретно должен будет сделать кандидат в премьер-министры от ЕНД, что бы оправдать надежды избирателей.
«Поэтому наши мажоритарии обойдут все села, города, районы, встретятся с вами и получат прямо от вас поручения, которые необходимо исполнить, сразу после смены власти.
Все эти поручения будут переданы нашему кандидату в премьер-министры, после Михаил Саакашвили озвучит свое мнение и план по разрешению всех накопившихся у населения проблем», — сказал политик.
Напомним, «Единое национальное движение» выдвинуло кандидатом в премьер-министры экс-президента Михаила Саакашвили.
Сегодня же стало известно, что ЕНД объединилось с 4 партиями, создав единый избирательный блок «Единая оппозиция — сила в единстве».
В него вошли: «Единое национальное движение» [ЕНД], «Республиканская партия Грузии», движение «Государство для народа», «Мы сами» и «Прогресс и свобода». Объединение примет участие в парламентских выборах 2020 года по единому пропорциональному списку.
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