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Правительство Ирландии ушло в самоизоляцию
15.09.2020 21:43
Министр здравоохранения Стефен Доннели сегодня после обеда сообщил, что чувствует себя плохо. Врачи посоветовали ему сдать тест на Covid-19, на данный момент результат еще не известен.
Поскольку министр утром присутствовал на общем заседании правительства, премьер и все министры временно самоизолируются.
За последние сутки в стране обнаружили 357 новых заражений. Последний раз более высокие суточные показатели регистрировали в конце апреля.
В то же время, в отличие от ряда стран Европы, Ирландия пока не приблизилась к своим рекордам "первой волны" эпидемии - более 1000 новых больных за сутки.
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