

Результаты исследования Edison Research в мажоритарных округах

16.09.2020 11:00





Телекомпания «Формула» обнародовала результаты исследования Edison Research в мажоритарных округах.



Согласно результатам исследования Edison Research, на вопрос, если бы сегодня проводились парламентские выборы, за кого бы вы проголосовали, ответы распределились следующим образом:



В Глданском мажоритарном округе:



Ника Мелия (ЕНД – Объединенная оппозиция) – 52%



Леван Кобиашвили («Грузинская мечта») – 33%



Гигла Микаутадзе («Лело») – 12%



Лаша Гиоргадзе («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 2%



Сандро Брегадзе («Грузинский марш») – 1%



другие – 0%



В Вакийском мажоритарном округе:



Элене Хоштария (единый кандидат от оппозиции) – 39%



Нодар Турдзеладзе («Грузинская мечта») – 37%



Бека Нацвлишвили («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 7%.



Леван Коберидзе («Лело») – 5%



Гия Гачечиладзе (Партия зеленых Грузии) – 4%



Бидзина Гегидзе (независимый кандидат) – 2%



другие – 5%



В Мтацминдском мажоритарном округе:



Бека Одишария («Грузинская мечта») – 49%



Шалва Шавгулидзе (единый кандидат от оппозиции) – 36%



Саба Буадзе («Лело») – 10%



Джаба Джишкариани («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 2%



другие – 3%



В мажоритарном округе Телави, Кварели, Лагодехи:



Ираклий Кадагишвили («Грузинская мечта») – 44%



Георгий Ботковели (ЕНД – Объединенная оппозиция) – 41%



Зураб Чиаберашвили («Европейская Грузия») – 13%



другие – 2%



Опрос общественного мнения по заказу телекомпании формула провела авторитетная исследовательская компания Edison Research.



Исследование проведено в период с 25 августа по 7 сентября методом опроса с глазу на глаз. В рамках исследования в масштабе страны (кроме оккупированных территорий) путем случайного выборки опрошены 2 850 человек – жителей Грузии в возрасте от 18 лет и старше, обладающих правом голосовать на выборах. Погрешность результатов + - 2.0%



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