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Результаты исследования Edison Research в мажоритарных округах


16.09.2020   11:00


Телекомпания «Формула» обнародовала результаты исследования Edison Research в мажоритарных округах.

Согласно результатам исследования Edison Research, на вопрос, если бы сегодня проводились парламентские выборы, за кого бы вы проголосовали, ответы распределились следующим образом:

В Глданском мажоритарном округе:

Ника Мелия (ЕНД – Объединенная оппозиция) – 52%

Леван Кобиашвили («Грузинская мечта») – 33%

Гигла Микаутадзе («Лело») – 12%

Лаша Гиоргадзе («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 2%

Сандро Брегадзе («Грузинский марш») – 1%

другие – 0%

В Вакийском мажоритарном округе:

Элене Хоштария (единый кандидат от оппозиции) – 39%

Нодар Турдзеладзе («Грузинская мечта») – 37%

Бека Нацвлишвили («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 7%.

Леван Коберидзе («Лело») – 5%

Гия Гачечиладзе (Партия зеленых Грузии) – 4%

Бидзина Гегидзе (независимый кандидат) – 2%

другие – 5%

В Мтацминдском мажоритарном округе:

Бека Одишария («Грузинская мечта») – 49%

Шалва Шавгулидзе (единый кандидат от оппозиции) – 36%

Саба Буадзе («Лело») – 10%

Джаба Джишкариани («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 2%

другие – 3%

В мажоритарном округе Телави, Кварели, Лагодехи:

Ираклий Кадагишвили («Грузинская мечта») – 44%

Георгий Ботковели (ЕНД – Объединенная оппозиция) – 41%

Зураб Чиаберашвили («Европейская Грузия») – 13%

другие – 2%

Опрос общественного мнения по заказу телекомпании формула провела авторитетная исследовательская компания Edison Research.

Исследование проведено в период с 25 августа по 7 сентября методом опроса с глазу на глаз. В рамках исследования в масштабе страны (кроме оккупированных территорий) путем случайного выборки опрошены 2 850 человек – жителей Грузии в возрасте от 18 лет и старше, обладающих правом голосовать на выборах. Погрешность результатов + - 2.0%

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