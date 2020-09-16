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Результаты исследования Edison Research в мажоритарных округах
16.09.2020 11:00
Телекомпания «Формула» обнародовала результаты исследования Edison Research в мажоритарных округах.
Согласно результатам исследования Edison Research, на вопрос, если бы сегодня проводились парламентские выборы, за кого бы вы проголосовали, ответы распределились следующим образом:
В Глданском мажоритарном округе:
Ника Мелия (ЕНД – Объединенная оппозиция) – 52%
Леван Кобиашвили («Грузинская мечта») – 33%
Гигла Микаутадзе («Лело») – 12%
Лаша Гиоргадзе («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 2%
Сандро Брегадзе («Грузинский марш») – 1%
другие – 0%
В Вакийском мажоритарном округе:
Элене Хоштария (единый кандидат от оппозиции) – 39%
Нодар Турдзеладзе («Грузинская мечта») – 37%
Бека Нацвлишвили («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 7%.
Леван Коберидзе («Лело») – 5%
Гия Гачечиладзе (Партия зеленых Грузии) – 4%
Бидзина Гегидзе (независимый кандидат) – 2%
другие – 5%
В Мтацминдском мажоритарном округе:
Бека Одишария («Грузинская мечта») – 49%
Шалва Шавгулидзе (единый кандидат от оппозиции) – 36%
Саба Буадзе («Лело») – 10%
Джаба Джишкариани («Наша Грузия – Альянс солидарности») – 2%
другие – 3%
В мажоритарном округе Телави, Кварели, Лагодехи:
Ираклий Кадагишвили («Грузинская мечта») – 44%
Георгий Ботковели (ЕНД – Объединенная оппозиция) – 41%
Зураб Чиаберашвили («Европейская Грузия») – 13%
другие – 2%
Опрос общественного мнения по заказу телекомпании формула провела авторитетная исследовательская компания Edison Research.
Исследование проведено в период с 25 августа по 7 сентября методом опроса с глазу на глаз. В рамках исследования в масштабе страны (кроме оккупированных территорий) путем случайного выборки опрошены 2 850 человек – жителей Грузии в возрасте от 18 лет и старше, обладающих правом голосовать на выборах. Погрешность результатов + - 2.0%
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