

Edison Research: 56% граждан считает, что победа оппозиции улучшит будущее Грузии

16.09.2020 11:42





Очередное социологическое исследование провела в предверии парламентских выборов в Грузии авторитетная американская организация Edison Research по заказу тбилисской телекомпании «Формула».



Опрос проводился в период с 25 августа по 7 сентября, методом личного интервьюирования жителей Грузии в возрасте от 18 лет и старше. В порядке случайной выборки в масштабах всей страны (кроме Абхазии и Цхинвальского региона) было опрошено 2 850 человек. Погрешность составляет + — 2.0%.



Согласно исследованию, в итоге в голосовании на выборах парламента собираются принять участие 94% граждан с правом голоса.



75% опрошенных говорят, что действительно планируют принять участие в голосовании.



19% говорят, что вероятно примут участие в голосовании.



3% опрошенных заявляют, что вероятно не пойдут на выборы.



Еще 3% уверены в том, что не примут участие в голосовании.





На вопрос, «За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы проводились сегодня?», ответы распределились так:



«Грузинская мечта» — 38%



«Единое национальное движение» — 15%



«Европейская Грузия» — 6%



Те, кто еще не решил, за кого будет голосовать – 23%



Стратегия «Агмашенебели» — 4%



Партия «Лело» — 3%



«Альянс патриотов» – 3%



«Гирчи» – 3%



«Граждане» (Алеко Элисашвили) – 1%



«Демократическая Грузия» (Нино Бурджанадзе) — 1%



Меньше 1% у следующих партий: «Победившая Грузия» (Ираклий Окруашвили), «За справедливость» (Эка Беселия), «Свободная Грузия» (Каха Кукава).



Вместе с тем, на вопрос, хотели бы вы, чтобы по итогам парламентских выборов большинство в парламенте осталось за «Грузинской мечтой» или правящей должна стать другая партия/партии, 57% опрошенных заявили, что желают, чтобы парламент возглавила новая партия или состоящая из других партий коалиция. Только 43% в этом случае поддерживают “Грузинскую мечту» в роли правящей партии.



Также выяснилось, что 57% опрошенных считает, что страна развивается в неправильном направлении. Еще 43% опрошенных думают, что страна развивается в правильном направлении.



Гражданам также предлагалось пояснить, что им больше всего нравится в выбранных партиях.



В случае «Грузинской мечты» больше всего опрошенных — 22%, сказали, что им нравится «существование конкретного экономического плана развития страны»;



В случае «Европейской Грузии» 20% назвали «прозападную направленность партии»;



В «Едином национальном движении» сторонникам партии больше всего нравятся «сильные лидеры».



Мнения партий по поводу опроса Edison Research разошлись: в правящей партии считают, что цифры занижены, а оппозиция преисполнилась надежд.



Несмотря на первое место, в правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» посчитали свой рейтинг заниженным.



«Если поднять статистику исследований с 2011 года вы можете посмотреть, как манипулируют общественным мнением исследовательские организации, какие результаты показывали их опросы и какие результаты были на выборах. Единственная сила в Грузии, у которой есть поддержка — это партия «Грузинская мечта», — сказал генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Он подчеркнул, что число сторонников «Грузинской мечты» на 20% больше чем в результатах.



А вот для оппозиции цифры исследования показались обнадеживающими.



«У власти снижается рейтинг и теперь он составляет 39%.Координированная работа оппозиции в мажоритарных округах станет гарантией того, что все решится уже в первом туре, и опозиция придет к власти», — сказал один из лидеров «Европейской Грузии» Отар Кахидзе.



А вот лидер другой оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе считает, что оппозиции предстоит много работать для победы.



«Если оппозиция придет к власти, это будет коалиция, и внутри нее необходимо будет найти компромисс. Мы поддерживаем начало работы до выборов, чтобы показать избирателям, что мы готовы работать вместе», — сказал Джапаридзе.



Между тем, ожидается, что в парламент на этот раз пройдет больше партий, чем это было на всех предыдущих выборах – проходной барьер снижен до 1%. Однако конкуренция будет большой — потенциально в выборах будет участвовать до 70 партий. Чтобы получить простое большинство в парламенте, партия или блок должна получить минимум 76 мест из 150.



Бидзина Иванишвили в этом опросе оказался на третьем месте. К нему положительно относится 48% опрошенных.



Меньше всех симпатий вызывает исполнительный секретарь правящей партии и руководитель ее избирательного штаба Ираклий Кобахидзе (33%).



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