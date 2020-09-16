

Лидер «Грузинского марша» заявил о снятии своей кандидатуры в мажоритарном округе Глдани

16.09.2020 13:26





Лидер партии «Грузинский марш — Национальное движение» Сандро Брегадзе заявил, что снимает свою кандидатуру в мажоритарном округе Глдани.



Как пишет Брегадзе в соцсети, поводом для этого послужило выдвижение кандидата в указанном округе «Альянсом патриотов».



«Как вы знаете, я выдвинул свою кандидатуру в Глдани как кандидат в мажоритарные депутаты!!! У меня была наивная иллюзия, что все национальные силы поддержат меня !!! Наверное, произошла дискоммуникация и мои друзья из «Альянса патриотов» выставили свою кандидатуру против меня !!! Честно говоря — этого не ожидал !!! Так что я снова смирюсь и снимаю свою кандидатуру в Глданском избирательном округе, чтобы не мешать нашей борьбе с либералами !!! Победа может быть достигнута только единством !!!», — написал Сандро Брегадзе в «Facebook».





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