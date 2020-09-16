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В Аджарии будет ужесточен мониторинг ношения масок и соблюдения дистанции
16.09.2020 17:23
По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, инцидентность инфицированных в Аджарии превышает показатель в 14, что делает процесс распространения инфекции в Аджарии требующим внимания.
Она пояснила, что в связи с уровнем распространения инфекции в Аджарии будут ужесточены мониторинг и регуляции в плане ношения маски и соблюдения дистанции.
«Мы приняли решение провести и в Аджарии те усиленные меры, которые проводились до сих пор в различных регионах, где были очаги вспышки. Будет более ужесточенный мониторинг ношения масок и соблюдения дистанции как в транспорте, так и в закрытых пространствах. Мы также перепроверим субъектов и компании, ответственные за управление транспортными потоками», - сказала Тикарадзе.
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