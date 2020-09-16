|
|
|
В Тбилиси начали раздавать детские продуктовые наборы из-за отсрочки начала работы детских садов
16.09.2020 17:25
Мэр грузинской столицы Каха Каладзе в детском саду №68 ознакомился с процессом раздачи продуктов воспитанникам сада.
По информации мэрии Тбилиси, это разовая акция связана с двухнедельной отсрочкой воспитательного процесса.
По словам Кахи Каладзе, продуктовые наборы будет распределяться таким образом, чтобы избежать очередей.
В рамках социального проекта мэрии Тбилиси, в период с марта по июнь включительно, детские продуктовые наборы получили более 50 тысяч детей. На проект было потрачено до 12 миллионов лари.
В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 005 детей. Возобновление работы садов запланировано на первое октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна