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В Тбилиси начали раздавать детские продуктовые наборы из-за отсрочки начала работы детских садов


16.09.2020   17:25


Мэр грузинской столицы Каха Каладзе в детском саду №68 ознакомился с процессом раздачи продуктов воспитанникам сада.

По информации мэрии Тбилиси, это разовая акция связана с двухнедельной отсрочкой воспитательного процесса.

По словам Кахи Каладзе, продуктовые наборы будет распределяться таким образом, чтобы избежать очередей.

В рамках социального проекта мэрии Тбилиси, в период с марта по июнь включительно, детские продуктовые наборы получили более 50 тысяч детей. На проект было потрачено до 12 миллионов лари.

В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 005 детей. Возобновление работы садов запланировано на первое октября.

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