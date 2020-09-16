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Рижвадзе: В Батуми будут созданы пункты термоскрининга, Аджария не будет закрыта
16.09.2020 18:54
По словам председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, что в связи с ростом числа случаев коронавируса в Батуми будут созданы пункты термоскрининга. По его словам, закрытие Аджарии и Батуми не рассматривается.
«Батуми является очагом внимания. Конечно же, происходит реагирование, как определенное конкретным протоколом, также отслеживанием контакта.
Мы приняли решение, проводить в городе больше термоскринингов. Соответственно, будут организованы пункты термоскрининга. Это однозначно не означает введения в городе дополнительных карантинных мер. «Батуми и Аджария не будут закрыты, также не рассматривается принятие мер, предусмотренные как чрезвычайным положением, так и карантином», говорит Рижвадзе.
Сегодня из подтвержденных 196 новых случаев коронавируса, 144 зарегистрированы в Аджарии.
Всего в стране выявлено 2758 случаев инфицирования коронавирусом, из них 1412 пациентов выздоровели, 19 умерли.
В течение последней недели в стране резко возросло число случаев заболевания новым коронавирусом. По решению Межведомственного координационного совета, учебный процесс во всех крупных городах Грузии был отложен до 1 октября. Запрещено собираться более 200 человек, как в закрытых, так и на открытых пространствах. Также запрещено справлять свадьбы и поминки.
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