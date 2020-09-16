

С конца января в Грузии проведены полмиллиона тестов на коронавирус

16.09.2020 20:23





В Грузии значительно увеличен показатель ПЦР-тестирования, с конца января в стране было сделано более 508 тысяч тестов, заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Глава центра сегодня прибыл в Батуми – эпидемиологи объявили Аджарию «красной зоной», где планируется ужесточить контроль за мерами превенции распространения вируса.



«На миллион жителей у нас 136 818 тестов, что является одним из лучших показателей. Мы где-то посередине среди стран ЕС», — сказал Гамкрелидзе.



При этом показатель смертности в Грузии составляет 0,79%. Это один из самых низких показателей в Европе и страна должна сделать все, чтобы сохранить такие показатели. В Грузии на сегодняшний день всего пятеро критических пациентов, инфицированных коронавирусом, из них один подключен к аппарату искусственного дыхания.



«Сегодня к утру у нас было около 11 тысяч тестирований. Можно сказать, что мы выявляем инфекцию на раннем этапе и это является одной из причин того, что у нас, в основном, легкие случаи. Мы выявляем инфицированных на раннем этапе и начинаем их управление», — пояснил Гамкрелидзе.



По словам эпидемиолога, несмотря на резкий суточный прирост инфицированных в последнее время, показатель инцидентности в течение последних двух недель на сто тысяч населения составляет 2,3. Это означает, что Грузия все еще в «зеленой зоне», порогом которой является 5. При этом совершенно другая картина в Аджарии, где данный показатель за две недели вырос до 14. Именно поэтому больше внимания уделяется Аджарии, чтобы инфекция не распространилась из региона в другие места.



Гамкрелидзе также отметил, что большая часть случаев коронавируса в Аджарии, как и во всей Грузии, относится к бессимптомным пациентам.



Сегодня, когда увеличивается количество инфицированных и растет давление на госпитальный сектор, за бессимптомными пациентами будут следить дома или в гостиничных карантинных пространствах. В течение первых двух дней бессимптомных пациентов обследуют в клиниках, а затем переведут в квартиру или карантинное пространство.



Это не относится к детям и пациентам старше 65 – их будут по-прежнему лечить только в больницах.



Гамкрелидзе призвал всех жителей или гостей Батуми, у которых повышена температура, сделать соответствующее обследование. Даже если температура не превышает 37 градусов, следует сделать ПЦР-тест.



Также в Аджарии решено проводить термоскрининг на входе во все закрытые здания – магазины, торговые центры, аптеки, рестораны и так далее. Будет проводиться термоскрининг для всех граждан, выезжающих из Аджарии.



«Когда я завтра или послезавтра уеду из Батуми, у меня тоже должны проверить температуру. У кого она будет повышена, обязательно нужно провести исследование. При этом симптомом является не только температура. Основными симптомами этого заболевания являются также кашель, больше сухой, затрудненное дыхание, у детей может быть диарея. В случае таких симптомов нужно позвонить в службу «112», — заявил Гамкрелидзе.



Специалист отметил, что увеличение случаев коронавируса в начале осени было ожидаемо и не удивительно, что эпидвспышка началась именно в Аджарии, учитывая высокую мобильность в течение летнего периода в регионе.



Еще одной причиной распространения заболевания стало то, что люди расслабились и перестали следовать установленным рекомендациям, — считает Гамкрелидзе.



«Большие собрания являются одной из причин того, почему у нас сейчас вспышка в Аджарии. Очень много случаев, кластеров были связаны именно с этими бесконтрольными собраниями»,- сказал он.



Эпидемиолог подчеркнул, что эпидситуация в европейском регионе и в соседних с Грузией странах остается напряженной. Единственное, что утешает — агрессивность вируса немного снизилась – во всем мире показатель смертности снизился от 7% до 3,2%.



За последние сутки в Грузии выявили 196 новых случаев коронавируса. Из них большая часть – 145 связана с Аджарией. Общее количество зараженных в стране составляет 2 758. С начала пандемии вылечились пациентов 1 412. Скончались 19.



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