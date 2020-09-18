

Ника Мелия не видит себя в одной команде с Вано Мерабишвили

18.09.2020 11:41





«Я не вижу себя в той команде, в которой будет Вано Мерабишвили», - об этом в эфире телеканала «Пирвели» заявил один из лидеров национального движения Ника Мелия.



По его словам, когда произошел трагический случай с Сандро Гиргвлиани, у Вано Мерабишвили не было никакого морального права оставаться на должности главы МВД.



«Вано Мерабишвили не будет в избирательном списке «Национального движения». Мое мнение таково - Мерабишвили много чего сделал в этой стране, в то время, когда в стране был абсолютный беспредел, когда в стране в почете были бандиты и преступники. Я это ценю, но я также даю оценку тому, что очень многое, мягко говоря, было антиконституционным. Лично я считаю его главной, большой ошибкой, когда произошел трагический случай с молодым Гиргвлиани, у него не было никакого морального права оставаться должности. К сожалению, он остался на своем посту, и власти посчитали, что народ забыл, но на самом деле это осело и как демократическая волна со всем вместе обрушилась в 2012 году. Поэтому я считаю, что его положительные знания должны быть полезны стране, но у него есть и отрицательный опыт. Я лично не вижу себя в той команде, где будет Вано Мерабишвили», - заявил Ника Мелия.









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