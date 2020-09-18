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Германия направит в Грузию к парламентским выборам 37 наблюдателей


18.09.2020   13:23


Германия направит на парламентские выборы в Грузии 37 наблюдателей. Как сообщил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш в интервью «Радио Свобода», часть наблюдателей прибудет в Грузию через несколько дней, а часть - в конце октября.

«Надеюсь, что у нас будет полная наблюдательная миссия БДИПЧ с более чем 300 наблюдателями, чтобы должным образом наблюдать за этими выборами. Эти выборы, разумеется, очень важны, поскольку они следуют за конституционными изменениями, которые изменили избирательную систему. Таким образом, относительно небольшие партии имеют лучший шанс быть представленными в парламенте. Все посольства, включая названные вами, внимательно наблюдают за избирательной кампанией и активностью партий», - сказал Книрш.

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