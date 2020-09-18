

Чиаберашвили: Национальный банк и правительство действуют согласованно во вред народу

18.09.2020 15:30





«Как так происходит, что цены неуклонно повышаются на то, что необходимо людям, но то что сами люди производят, на это цены никогда не растут?» - с таким вопросом обратился депутат от «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили к министру экономики Натии Турнава, которую сегодня, 18 сентября на основании парламентского принципа интерпелляции пригласили в законодательный орган.



Мажоритарный кандидат от «Европейской Грузии» в округах Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи Зураб Чиаберашвили говорил о тяжелом экономическом кризисе и росте цен в стране.



«До начала коронакризиса рост цен был наитяжелейшей проблемой для каждого гражданина Грузии и еще более усугубился в условиях этого кризиса. У нас невероятный рост цен, каждый день люди ходят в магазин, идут в аптеку и видят выросшие цены, не указывайте в сторону Национального банка, потому что сегодня Национальный банк и правительство действуют согласованно во вред нашим гражданам, именно потому, что вы не снижаете налоги, не оставляете деньги у народа, чтобы экономика хоть немного оправилась бы в этих тяжелых условиях.



Лучше всего состояние нашей экономики показывает курс лари, который ускользает из рук день ото дня, дважды обесценивался в течении последних 8 лет из-за этой неправильной экономической политики. Курс лари напрямую влияет на цены, это большой груз, который наши граждане практически не в состоянии нести», - сказал Чиаберашвили.



По словам Чиаберашвили, основной проблемой для населения после безработицы является рост цен, однако цены не растут на ту продукцию, которую производит население.



Одним из главных вопросов после безработицы является именно то, что граждан пугают цены, которые растут с каждым днем. Нашим гражданам совершенно непонятно, как так происходит, что цены неуклонно повышаются на то, что необходимо людям, но то что сами люди производят, на это цены никогда не растут? Например, в Кахетии сейчас сбор урожая винограда, и их беспокоит цена на виноград. Более того, при вашей власти не только лари потерял свою покупательную способность, но и цена винограда упала до 80 тетри, что является совершенно неслыханным фактом», - обратился Чиаберашвили к Натии Турнава.

На прошлой неделе Национальный банк Грузии продал из резервов 80 миллионов долларов, однако, несмотря на это лари продолжает обесцениваться, по отношению к доллару и евро лари обесценился примерно на 2-2%. Всего Национальный банк в этом году осуществил уже 13 интервенций, через которые из резервов было продано 420 миллионов долларов.





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