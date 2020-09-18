

Турнава: Период жестких ограничений закончился и мы переходим к периоду адаптации

18.09.2020 16:17





«Благодаря нашим превенционным мерам мы выиграли время. У нас гораздо больше знаний, гораздо больше мощностей, больше возможностей, чтобы справиться хотя бы и с немного более возросшим числом случаев инфицирования», - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на пленарном заседании парламента Грузии, где ее слушают в порядке интерпелляции.



По словам министра, период жестких ограничений закончился.



«С сегодняшней точки зрения можно однозначно сказать, что незамедлительно принятые эффективные меры, в том числе: контроль импорта вируса на границе, масштабная и успешная программа карантинов, антикризисная помощь наиболее пострадавшим сегментам, отраслям и населению дали нам возможность быть гораздо лучше подготовленными к дальнейшей борьбе и сосуществованию с пандемией. Думаю, что самым важным для населения было вчерашнее заявление премьер-министра, создавшее четкие ожидания и четко зафиксировавшее, что Грузия, с одной стороны, будет следовать путем эффективной борьбы с вирусом, но с другой стороны, приоритетом будет экономическая открытость и растущая активность. Это означает, что период жестких ограничений закончился, и мы переходим к периоду адаптации. Благодаря нашим превенционным мерам мы выиграли время. Мы вооружены гораздо большими знаниями, большими мощностями, у нас больше возможностей справиться хотя бы и с немного более возросшим числом случаев инфицирования, что также стало результатом того, что мы достигли уровня, когда могли спокойно управлять инфекцией и провести летний сезон для внутреннего туризма», - сказала Натия Турнава.



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