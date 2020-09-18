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Прокурор: В деле Бачалиашвили имеются аудио-видеозаписи, где она говорит о возможности покончить жизнь самоубийством в лесу
18.09.2020 16:18
По заявлению прокурора Амирана Гулуашвили, по делу Тамар Бачалиашвили имеются аудио-видеозаписи, где она говорит о возможности покончить жизнь самоубийством в лесу.
Как заявил он на брифинге в Генпрокуратуре, материалы достаточно тяжелые для просмотра и прослушивания, что, по его оценке, отображает тяжелое психологическое состояние Тамар Бачалиашвили.
«В деле есть видео, а также аудиоматериал, который действительно довольно тяжел для просмотра и прослушивания. Подтверждаем, что действительно существуют видеозаписи, где Тамар Бачалиашвили говорит о самоубийстве в лесу. Подобный аудиоматериал имеется в деле. В целом, тот видеоматериал, который добыт из ее мобильного телефона и «ютуб» канала, как я уже сказал, достаточно тяжелый для просмотра и прослушивания, что отражает тяжелое психологическое состояние Тамар Бачалиашвили», - сказал прокурор.
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