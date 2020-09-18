

Зурабишвили: Цель Грузии - сформировать современные, боеспособные и совместимые с НАТО силы обороны

18.09.2020 16:18





Именно современные, совместимые с НАТО силы обороны и тесное сотрудничество с партнерами еще больше приближают нас к членству в альянсе, которое является нашей твердой целью, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на церемонии закрытия учений «Достойный партнер 2020»



По ее словам, цель Грузии - сформировать современные, боеспособные и совместимые с НАТО силы обороны, которые, помимо выполнения национальных оборонных задач, внесут вклад в укрепление стабильности и безопасности Черноморского региона.



«Несмотря на глобальную пандемию, проведение в Грузии многонациональных учений при максимальном соблюдении мер безопасности является ярким примером постоянно растущего сотрудничества. Грузия путем более тесного сотрудничества со странами-партнерами становится сильнее и защищеннее. Сотрудничество никогда не было столь сильным, как сегодня. НАТО - надежный и верный партнер Грузии. С момента обретения Грузией независимости альянс и государства-члены активно поддерживают усилия Грузии в становлении демократической и стабильной страной. Грузия же - образцовый партнер НАТО, полностью разделяющий ценности НАТО и принципы общей безопасности. Явным символом этого сотрудничества является то, что Грузия, как одна из крупнейших стран-контрибюторов, продолжает участвовать в миссии твердой поддержки. Грузинские солдаты неоднократно доказывали, что Грузия это надежный друг и достойный партнер в преодолении региональных и глобальных вызовов. Должна воспользоваться случаем и отметить, что углубление стратегического сотрудничества с США является одним и важнейшим приоритетом Грузии, и я хотела бы поблагодарить США за особое доверие и поддержку», - заявила Саломе Зурабишвили.



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