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Грузинские профсоюзы провели акцию солидарности с белорусскими коллегами
18.09.2020 16:31
СОВА
Профсоюз работников металлургической, горнодобывающей и химической промышленности Грузии провел акцию у здания посольства Беларуси в Тбилиси. Манифестанты выразили полную поддержку своим белорусским коллегам и призвали власти в Минске прекратить преследование бастующих комитетов и лидеров профсоюзов, а также журналистов и оппозиционеров.
«Власть ответила на протесты граждан после выборов в Беларуси репрессиями. Чем сильнее протест, тем выше уровень насилия со стороны силовых структур. <…> Сотни наших коллег в настоящее время были задержаны и стали жертвами репрессий», — заявили протестующие.
В акции приняли участие горняки Ткибули, Чиатуры, рабочие Ксанского стеклотарного завода и Зестафонского завода ферросплавов. К протесту присоединились профсоюзная организация «Гильдия» и Профсоюз аграрного сельского хозяйства и промышленности Грузии.
После завершения акции ее участники передали письмо протеста послу Беларуси в Тбилиси Михаилу Мятликову.
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