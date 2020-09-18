

Грузинские профсоюзы провели акцию солидарности с белорусскими коллегами

18.09.2020 16:31

СОВА



Профсоюз работников металлургической, горнодобывающей и химической промышленности Грузии провел акцию у здания посольства Беларуси в Тбилиси. Манифестанты выразили полную поддержку своим белорусским коллегам и призвали власти в Минске прекратить преследование бастующих комитетов и лидеров профсоюзов, а также журналистов и оппозиционеров.



«Власть ответила на протесты граждан после выборов в Беларуси репрессиями. Чем сильнее протест, тем выше уровень насилия со стороны силовых структур. <…> Сотни наших коллег в настоящее время были задержаны и стали жертвами репрессий», — заявили протестующие.



В акции приняли участие горняки Ткибули, Чиатуры, рабочие Ксанского стеклотарного завода и Зестафонского завода ферросплавов. К протесту присоединились профсоюзная организация «Гильдия» и Профсоюз аграрного сельского хозяйства и промышленности Грузии.



После завершения акции ее участники передали письмо протеста послу Беларуси в Тбилиси Михаилу Мятликову.



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