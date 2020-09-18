

В Грузии завершились военные учения НАТО «Достойный партнер 2020»

18.09.2020 16:33





Церемония закрытия многонациональных командно-штабных учений «Достойный партнер 2020» (Noble Partner) состоялась сегодня на военной базе Вазиани близ Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.



Пятые по счету учения под эгидой НАТО начались в Грузии 7 сентября. Их цель – усиление совместимости между Грузией, США и странами-партнерами в черноморском регионе.



В церемонии закрытия приняли участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель парламента Арчил Талаквадзе, министр обороны Ираклий Гарибашвили, депутаты парламента, члены Кабмина, представители дипломатического корпуса и высокопоставленные военные из стран-партнеров.



«Наша цель – создать современные, боеспособные и совместимые с НАТО силы обороны, которые, помимо выполнения задач национальной обороны, будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в черноморском регионе», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии.



По ее словам, благодаря тесному сотрудничеству со странами-партнерами Грузия становится более защищенной. Одновременно она указала, что сотрудничество страны с НАТО никогда не было таким сильным, как сегодня.



В ходе мероприятия участников учений, в том числе иностранных военных, наградили новыми медалями Минобороны Грузии «Достойный партнер».



Перед церемонией закрытия были проведены показательные маневры, операция «Щит Окасуса», которая включала в себя три компонента — оборонительные операции, прорыв и контратаку.



«В рамках учений, до 2,8 тысячи грузинских, американских, британских, польских и французских военных улучшили боевые возможности, и навыки координированных действий в многонациональной среде», — заявил глава Минобороны Ираклий Гарибашвили.



Сценарий Noble Partner в этом году предусматривал командно-штабные и полевые учения с боевой стрельбой, маневрированием и боевым обеспечением в условиях обороны, а также элементы наступательных операций с использованием военной техники.



В учениях принимали участие более 2,7 тысячи военных из Грузии и четырех стран-членов НАТО: США, Великобритании, Франции и Польши.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





