

В Тбилиси закидали камнями штаб кандидата в депутаты от объединенной оппозиции

18.09.2020 16:44





На окраине Тбилиси неизвестные забросали камнями избирательный штаб кандидата в мажоритарные депутаты от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Случай произошел рано утром. В это время людей в офисе не было. По словам очевидцев, нападавших было двое. В результате их действий были разбиты окна и поврежден офисный инвентарь.



На месте была мобилизована полиция. По факту ведется следствие. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.



«Двое человек организовано принесли камни, организовано разбили окна и у меня есть подозрения, что полиция «Грузинской мечты» организовано не расследует этот случай. К сожалению, у страны такие власти, которые кидаются камнями, которые не могут ничего, кроме как вредить, заниматься криминалом и насилием, и которые более того, хотят вернуть нас в каменный век», — заявил Хабеишвили.



Хабеишвили будет представлять объединенную оппозицию на выборах в парламент в качестве кандидата в мажоритарные депутаты в столичном районе Самгори.



Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Население страны выберет 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – мажоритариев в одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%. Право голоса на этих выборах имеет 3 501 931 гражданин Грузии как в стране, так и за ее пределами.



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