

Турнава о дискриминационном карантине: иностранных граждан легче мониторить

18.09.2020 18:17





По словам министра экономики Натии Турнава, правительство Грузии поэтапно возобновит полеты и вернется к показателям 2019 года. На пленарном заседании парламента она отметила, что в 2019 году более 50 авиакомпаний в час выполняли рейсы из Грузии по 83 направлениям.



По ее словам, все авиакомпании готовы возобновить полеты после отмены регуляций.



Натия Турнава ответила на вопрос Георгия Канделаки, который касался прерванных полетов и дискриминационного карантина/



«До 2012 года было всего 28 компаний, почему вы не ввели Wizz Air или Ryanair до 2012 года? Не создавайте иллюзий, что во время глобальной пандемии вы стали болельщиками малобюджетных компаний… Я понимаю, все хотят стать причастными к этому, но это как-то неудобно», - обратилась Турнава к «Европейской Грузии».



По словам министра экономики, обязательный карантин касается граждан Грузии потому, что «иностранных граждан легче мониторить».



«Грузины имеют гораздо больше социальных контактов, имеют больше рабочих контактов и создают большой риск. Это не мой, министра экономики расчет. Наша сила в том, что с первых же дней мы полагались на наших медиков, мы будем учитывать рекомендации эпидемиологов до тех пор, пока это будет необходимо», - сказала Турнава.



Регулярные рейсы приостановлены до 1 ноября, кроме направлений Риги, Парижа и Мюнхена.

Малобюджетным компаниям - Wizzair и Ryanair власти пока не выдали разрешения на полеты, поскольку, по словам министра экономики, «малобюджетные компании один – два рейса в неделю не устраивают». Однако 17 сентября было принято решение, что с 1 октября Wizzair будет выполнять один рейс в неделю по направлению Кутаиси-Рига.



Пока на прямые регулярные рейсы из Грузии имеют право только три авиакомпании - Lufthansa (Тбилиси-Мюнхен, два раза в неделю), Air France (Тбилиси-Париж, два раза в неделю), Air Baltic (Тбилиси-Рига, два раза в неделю). Также авиакомпания «Аирзена» выполняет в месяц несколько чартерных рейсов в направлении Берлина, Вены, Парижа и Амстердама, а Эгейские авиалинии (Aegean Airlines) - в Афины. Кроме того, правительство назначило односторонние чартеры на рейсы в Стамбул, Киев, Доху и Варшаву - пассажиры могут лететь только из Тбилиси.



Граждане Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии могут въехать в Грузию при наличии ответа на PCR- тест. Граждане Грузии и других стран, прибывающие из этих же стран, должны пройти обязательный карантин.





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