

В день голосования избиратели не будут проходить термоскрининг, но обязаны быть в масках

18.09.2020 21:35





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на основании консультаций с включенными в выборы сторонами разработала и приняла постановлением эпидемиологический протокол дня голосования. Об этом сообщает ЦИК Грузии.



Там пояснили, что документ определяет те санитарно-гигиенические правила, при соблюдении которых избиратели должны принять участие в выборах и в соответствии с которыми должны действовать члены участковых избирательных комиссий и включенные стороны.



«Здоровье избирателей и других участников избирательного процесса является главнейшим приоритетом Центральной избирательной комиссии. Именно поэтому по инициативе ЦИК была создана специальная рабочая группа, в которую входят представители как избирательной администрации, так и политических партий, гражданского сектора и международных организаций.



Согласно документу, разработанному в результате консультаций со включенными сторонами, регулируются правила входа, выхода, пребывания, перемещения в помещении для голосования в день выборов, термоскрининга, использования маски и замещения правомочного лица на избирательном участке другим лицом.

До входа в помещение для голосования как члены участковых избирательных комиссий, так и лица, имеющие право находиться на избирательном участке, пройдут термоскрининг, обработают руки в установленном порядке и наденут маски. Члены участковой избирательной комиссии дополнительно будут обеспечены защитными щитками и одноразовыми перчатками.



Примечательно, что на входе в здание для голосования будет размещен дезобарьер, раствор для дезинфекции рук и информация о мерах превенции распространения вируса. Избирательная администрация обеспечит надлежащую дезинфекцию поверхностей частого соприкосновения, и, по возможности, естественную вентиляцию избирательных участков.



Важно отметить, что кабины для тайного голосования будут устроены таким образом, чтобы санитарно-гигиенические требования были максимально соблюдены, и в то же время, не нарушался принцип тайны голосования», - сообщили в ЦИК.



Также определены правила входа избирателей в здание для голосования.



«Избиратели не будут проходить термоскрининг, но обязаны быть в защитной маске. В случае, если у них не будет маски, ее предоставит администрация. Придя на участок, избирателю дважды, на короткое время придется снять маску для идентификации и выполнения процедур, установленных законом. Если избиратель не снимает маску, ему не выдается бюллетень/бюллетени для голосования.



Избиратели в здании для голосования будут обеспечены ручкой для индивидуального пользования. После голосования избиратель поместит ручку в специальный контейнер и своевременно покинет избирательный участок», - сказано в информации ЦИКа.



С соответствующим постановлением о санитарно-гигиенических правилах на избирательных участках в день можно ознакомиться на веб-странице Центризбиркома. Для предоставления избирателям детальной информации планируется широкомасштабная информационная кампания.





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