

Содокладчики ПАСЕ опубликовали заявление об изменениях в законодательстве «Об общих судах»

18.09.2020 21:37





Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили с заявлением о законодательных изменениях в связи с законом «Об общих судах».



В заявлении содокладчики ПАСЕ призывают власти Грузии запросить мнение Венецианской комиссии об изменениях в процессе назначения судей Верховного суда.



Согласно заявлению, содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам мониторинга Грузии Титус Корлатен и Клод Керн приняли к сведению поправки к закону «Об общих судах», касающиеся назначения судей Верховного суда, предложенные правящим большинством.



«В предыдущих заявлениях мы неоднократно призывали власти изменить правовые рамки процесса отбора судей в Верховный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, чтобы устранить недостатки, выявленные в недавнем процессе отбора», — заявили депутаты.



«Мы приветствуем желание властей внести поправки в закон «Об общих судах» и подчеркиваем важность полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии для обеспечения доверия общественности к процессу отбора судей Верховного суда, и наконец, независимости и беспристрастности этого важного института. Поэтому мы призываем власти запросить мнение Венецианской комиссии по предлагаемым поправкам, прежде чем они их примут», — говорится в заявлении.



Следующий доклад по Грузии содокладчики планируют представить в начале 2021 года.



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