

Гахария: Мы не хотим говорить о прошлом, не хотим ни с кем сравниваться

18.09.2020 22:12





Мы не хотим говорить о прошлом, потому что мы ни с кем не соперничаем и не хотим ни с кем сравниваться. Нам нужно сделать очень многое и мы это делаем тихо, спокойно. Мы уверены, что каждый из наших граждан это видит и оценит, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Кутаиси, представляя кандидата в мажоритарные депутаты от Кутаиси Зазу Ломинадзе и кандидата в мэры Кутаиси Иосеба Хахалеишвили.



Глава правительства поблагодарил кутаисцев и имеретинцев за терпение, проявленное в условиях пандемии, и отметил, что грузинам характерно объединяться в испытаниях и кризисах.



"Я хорошо понимаю, какие проблемы и какие изменения эта пандемия внесла в жизнь каждого из нас. Очень хорошо понимаю, что значит в Кутаиси, в отдельно взятой школе №32, такое количество инфицированных, что значит перенос обучения для детей, какой это дискомфорт для родителей, но все мы вместе должны знать, что сегодня боремся, прежде всего, за здоровье наших граждан, наших родственников, соседей, родителей, детей, а также боремся за то, чтобы всем вместе быстро начать экономическое восстановление страны и не терять рабочие места, а создавать еще больше.



В целом грузинам характерно объединяться в испытаниях и кризисах. Вообще, разговор о единстве, конечно, естественен для Кутаиси, который является второй столицей Грузии, пятым по древности городом Европы, городом Давида Строителя. Это единство является тем, что должно привести нас к победе, и это не победа на выборах, я говорю о том, что должно привести к экономически сильной, справедливой, образованной, европейской Грузии, и говорить об этом в Кутаиси наиболее естественно», - сказал Георгий Гахария.



По его словам, несмотря на испытания, в которых не только Грузия, но и весь мир, в стране ни на минуту не прекращались системные инфраструктурные работы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





