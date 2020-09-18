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При регистрации кандидатом в депутаты не придется проходить наркопроверку


18.09.2020   23:06


Поправки в Избирательный кодекс, согласно которым, при регистрации кандидатом в депутаты на парламентских выборах 2020 года, лицо освобождается от обязанности представлять наркологическую справку, утверждены парламентом в третьем чтении 79 голосами.

Согласно проекту, если до вступления в силу данного изменения лицо не прошло избирательную регистрацию в качестве кандидата в члены парламента только на основании непредставления наркологической справки, председатель избирательной комиссии обязан зарегистрировать его в течение 3 дней после вступления в силу данной статьи.

Согласно документу, лицо, избранное депутатом на парламентских выборах 2020 года, обязано будет пройти наркологическую проверку в 7-дневный срок со дня соответствующего голосования и в тот же срок предоставить наркологическую справку.

Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Гурам Мачарашвили и Рати Ионатамишвили.

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