

При регистрации кандидатом в депутаты не придется проходить наркопроверку

18.09.2020 23:06





Поправки в Избирательный кодекс, согласно которым, при регистрации кандидатом в депутаты на парламентских выборах 2020 года, лицо освобождается от обязанности представлять наркологическую справку, утверждены парламентом в третьем чтении 79 голосами.



Согласно проекту, если до вступления в силу данного изменения лицо не прошло избирательную регистрацию в качестве кандидата в члены парламента только на основании непредставления наркологической справки, председатель избирательной комиссии обязан зарегистрировать его в течение 3 дней после вступления в силу данной статьи.



Согласно документу, лицо, избранное депутатом на парламентских выборах 2020 года, обязано будет пройти наркологическую проверку в 7-дневный срок со дня соответствующего голосования и в тот же срок предоставить наркологическую справку.



Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Гурам Мачарашвили и Рати Ионатамишвили.



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