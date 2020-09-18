|
|
|
При регистрации кандидатом в депутаты не придется проходить наркопроверку
18.09.2020 23:06
Поправки в Избирательный кодекс, согласно которым, при регистрации кандидатом в депутаты на парламентских выборах 2020 года, лицо освобождается от обязанности представлять наркологическую справку, утверждены парламентом в третьем чтении 79 голосами.
Согласно проекту, если до вступления в силу данного изменения лицо не прошло избирательную регистрацию в качестве кандидата в члены парламента только на основании непредставления наркологической справки, председатель избирательной комиссии обязан зарегистрировать его в течение 3 дней после вступления в силу данной статьи.
Согласно документу, лицо, избранное депутатом на парламентских выборах 2020 года, обязано будет пройти наркологическую проверку в 7-дневный срок со дня соответствующего голосования и в тот же срок предоставить наркологическую справку.
Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства Гурам Мачарашвили и Рати Ионатамишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна