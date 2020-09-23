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Япония открывает границы для студентов и медиков
23.09.2020 11:19
В начале октября иностранцам будет частично разрешен въезд в Японию. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила газета Asahi со ссылкой на собственные источники в правительстве, передает korrespondent.net.
Издание уточняет, что речь не идет о туристах. По сведениям Asahi, речь идет в основном о среднесрочном и долгосрочном пребывании в медицинских, образовательных и деловых целях. Также под снятие ограничений попадет сфера культурной деятельности.
Приезжающим в Японию будет необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный перед полетом, а по прибытии придется пройти двухнедельный карантин.
В день в Японию по перечисленным причинам смогут въезжать порядка одной тысячи человек из всех стран мира.
Также с октября Япония планирует снять все ограничения, касающиеся пересечения границ иностранными студентами.
На данный момент в связи с пандемией коронавирусной инфекции границы Японии закрыты для 159 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Украину, Россию, Беларусь. Для справки, в Японии с начала пандемии подтверждено до 800 случаев коронавируса, жертвами же этой инфекции стали 1 519 человек.
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