

Министерство обороны США подарило больнице в селе Рухи аппарат УЗИ

23.09.2020 11:39





Европейское командование министерства обороны США передало в дар больнице села Рухи близ Зугдиди многофункциональный ультразвуковой аппарат стоимостью 35 тысяч долларов. Об этом сообщает Минздрав Грузии.



Аппарат Philips Affinity 50 был рекомендован Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.



Полученный аппарат отличается высоким качеством изображения, программной чувствительностью и современным дизайном. Результаты лечения отслеживаются с высокой точностью, что является максимальной гарантией безопасности для пациентов, — отмечают в Минздраве.



В церемонии передачи аппарата приняли участие представители Минздрава Грузии, посольства США, директор медицинского холдинга Гоча Чоговадзе и военный атташе посольства США полковник Стефан Бегл.



Новая университетская больница в селе Рухи Зугдидского района рассчитана на 220 мест. Объект сдали в эксплутацию год назад, а в этом году клиника стала принимать пациентов, в том числе и с коронавирусом.



Клиника расположена в нескольких километрах от административной границы с Абхазией и рассчитана на прием пациентов из этого региона. В рамках специальной программы правительства Грузии, жители Абхазии и Цхинвальского региона, независимо от их гражданства, могут получить бесплатную медицинскую помощь в клиниках и больницах.



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